ارائه هزار طرح فرهنگی از سوی دستگاه های خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی ظهر یکشنبه در حاشیه همایش حامیان تبلیغ ویژه روستاییان در جمع خبرنگاران افزود: رویکرد دولت دهم در مصوباتش رویکرد فرهنگی است که نمونه آن اختصاص هزار و 500 میلیارد تومان بودجه فرهنگی در کشور است.

استاندار خراسان رضوی گفت: با توجه به اختصاص بودجه فرهنگی 200 میلیارد تومانی به مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران، از مسئولان خواستیم تا برنامه های فرهنگی خود را ارائه نمایند و تاکنون بیش از هزار بسته فرهنگی به استانداری ارائه شده است.

وی با اشاره به وجود 25 شهرستان و سه هزار و 800 روستا در خراسان رضوی گفت: مردم علاوه بر خدمات عمرانی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند ارائه خدمات فرهنگی هستند و یکی از دغدغه های ما در استان بحث رسیدگی به مسائل فرهنگی روستاییان است.

استاندار خراسان رضوی همچنین از تشکیل کارگروهی در استانداری برای بررسی طرح ها و ایده های فرهنگی رسیده از ارگان ها و نهادها خبر داد و افزود: این کارگروه پس از بررسی نهایی طرح هایی را که پشتوانه علمی و قابلیت اجرایی دارند جهت طرح در شورای اداری استان آماده می کند.

صلاحی گفت: اختصاص بودجه به کانون مساجد روستاییان و فرهنگ و هنر خراسان رضوی نیز در شورای اداری استان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.