25 موسسه و مرکز قرآنی در لرستان فعالیت دارند

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این موسسات قرآنی زیر نظر دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان فعالیت دارند که از این تعداد موسسه قرآنی 19 مؤسسه ثبت رسمی شده‌اند.

وی با اشاره به این‌که هفت موسسه قرآنی نیز تا اردیبهشت‌ماه سالجاری به ثبت رسمی می‌رسند، افزود: موسسات نورالهدی کوهدشت، زینبیه، طاها و ریحانة‌النبی بروجرد، صاحب‌الزمان ازنا، بیت‌الاسراء و معراج دورود از جمله مؤسسات قرآنی هستند که تا اردیبهشت ماه سال 89 به ثبت رسمی می‌رسند.

کارشناس امور قرآنی اداره ‌کل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: دو موسسه قرآنی شجره طیبه و نورالمهدی خرم‌آباد نیز زیر نظر دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان فعالیت داشتند که به دلیل منتقل شدن مدیر مسئولان این موسسات به استان‌های دیگر تعطیل شده‌اند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود از شرکت 440 لرستانی طی سال گذشته در کلاس‌های آموزش تفسیر قرآن ‌کریم خبر داد و یادآور شد: از این تعداد 190 نفر در تفسیر جزءهای 14 و 15 و در قالب طرح نسیم حیات شرکت کرده‌اند و مابقی نیز مربوط به تفسیر موضوعی و در قالب طرح بینات 12 هستند.

لروند برگزاری 21 محفل انس با قرآن با حضور اساتیدی همچون حسین رستمی، حمیدرضا الاج‌گردی، حسین ملکشاهی و برگزاری 92 محفل انس با قرآن‌کریم ویژه سی و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن سازمان اوقاف را از دیگر برنامه‌های قرآنی دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان طی سال گذشته برشمرد.