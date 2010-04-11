تنها 22 درصد از ظرفیت ذخیره آب استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جلال الدین ترابی در گفتگو با خبرنگاران ظرفیت ذخیره آب در استان را 10 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و و بیان داشت: متاسفانه میزان هدر رفت آب در آذربایجان غربی به خصوص بخش کشاورزی بسیار بالاست و راندمان آبیاری در بخش کشاورزی هم اکنون 30 درصد است.

وی از احداث 13 سد بزرگ و کوچک در استان خبرداد و افزود: در حال حاضر سدهای آغ چای در چایپاره، سیلوه و کانی سیب در پیرانشهر، چپرآباد در اشنویه و نازلو و باراندوز در ارومیه در حال اجرا و همچنین هفت سد در شهرستانهای پلدشت، ماکو، شاهین دژ و پیرانشهر در دست مطالعه هستند.

ترابی با اشاره به افتتاح سه سد 9 دی و شهدای تازه شهر در سلماس و قیقاج در پلدشت در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با بهره برداری از این سدها 115 میلیون مترمکعب به حجم آب قابل ذخیره سدهای استان افزوده شد.