  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

در آذربایجان غربی؛

تنها 22 درصد از ظرفیت ذخیره آب استفاده می شود

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر تنها 22 درصد از ظرفیت ذخیره آب استان مورد استفاده قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جلال الدین ترابی در گفتگو با خبرنگاران ظرفیت ذخیره آب در استان را 10 میلیارد متر مکعب عنوان کرد و و بیان داشت: متاسفانه میزان هدر رفت آب در آذربایجان غربی به خصوص بخش کشاورزی بسیار بالاست و راندمان آبیاری در بخش کشاورزی هم اکنون 30 درصد است.

وی از احداث 13 سد بزرگ و کوچک در استان خبرداد و افزود: در حال حاضر سدهای آغ چای در چایپاره، سیلوه و کانی سیب در پیرانشهر، چپرآباد در اشنویه و نازلو و باراندوز در ارومیه در حال اجرا و همچنین هفت سد در شهرستانهای پلدشت، ماکو، شاهین دژ و پیرانشهر در دست مطالعه هستند.

ترابی با اشاره به افتتاح سه سد 9 دی و شهدای تازه شهر در سلماس و قیقاج در پلدشت در دور سوم سفر ریاست جمهوری به استان آذربایجان غربی اظهار داشت: با بهره برداری از این سدها 115 میلیون مترمکعب به حجم آب قابل ذخیره سدهای استان افزوده شد.

کد مطلب 1061732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها