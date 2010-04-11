آب شرب؛ عیدی بخشدار قرچک به مردم سه روستا با دستور استاندار تهران

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، سالها بود که روستاهای قشلاق اول، قشلاق دوم و داوودآباد قرچک از مشکل کمبود آب آشامیدنی مطلوب رنج می بردند.

در سال 1386 پیگیری های بخشدار قرچک و نماینده وقت شهرستان ورامین در مجلس شورای اسلامی باعث شد تا به منظور حل این مشکل، تامین اعتبار اجرایی و خط انتقال آب شرب این سه روستا از شهر قرچک تا ریل راه آهن توسط کمیته برنامه ریزی شهرستان ورامین به تصویب برسد.

بیش از دو سال از تصویب این اعتبار گذشت و مکاتبات اداره آبفای جنوب شرق استان تهران با اداره کل راه آهن استان جهت انتقال خط لوله از زیر ریل راه آهن، به دریافت مجوز منتهی نشد.

بخشدار قرچک ضمن تایید موارد فوق در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین گفت: در روزهای پایانی سال 88 استاندار تهران با صراحت دستور رفع شدن این مشکل را داد و بخشداری قرچک با هماهنگی ادارات و نهادهای ذیربط، طرح انتقال خط لوله آب از زیر ریل راه آهن را عملی کرد.

عین الله تاجیک افزود: حل مشکل چندین ساله کمبود آب شرب در این سه روستا که جمعیتی بالغ بر حدود 30 هزار نفر دارند، بهترین عیدی به مردم این مناطق است.

وی تاکید کرد: پس از دستور استاندار، کوچکترین تعللی صورت نگرفت و این خط انتقال که آرزوی دیرینه مردم بود، به سرعت شکل گرفت و هم اکنون نیز در حال اجراست.

بخشدار قرچک در پایان افزود: تدبیر استاندار و همدلی سرپرست فرمانداری شهرستان، در کنار آبفای جنوب شرق استالن تهران و اداره آبفای باقرآباد، دست به دست هم داد تا گام مهمی در جهت رفاه بیشتر مردم این سه روستای بزرگ توسط دولت برداشته شود.