مقدمات ورود شاخص کل بورس به 14 هزار واحد فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر طی معاملات روز جاری در بورس تهران شاخص کل با رشدی 51 درصدی به عدد 13 هزارو 805 واحد رسید، این در حالی است که شاخص کل بورس از اولین روز معاملات طی سال جاری همواره با روندی مثبت و جهشی همراه بوده است.

بورس تهران در سال گذشته در بالاترین رکورد شاخص خود طی بیش از 40 سال گذشته رقم 13 هزارو 882 واحد را تجربه کرد و امروز با روند جهشی، تنها کمتر از 80 واحد دیگر به رکوردزنی تاریخی بورس باقی مانده است. به عبارتی شاخص کل بورس به رقم 14 هزار واحد نزدیک شده است.

ارزش و حجم معاملات بورس طی روزهای اخیر افزایش یافته که همین امر باعث نزدیک شدن شاخص کل بورس به رقم 14 هزار واحد شده است. به نظر می رسد اگر نماد معاملاتی شرکت مخابرات که تاثیرات زیادی بر شاخص بورس دارد، بازگشایی شود، شاخص کل رکورد تاریخی خود را شکسته و از رقم 14 هزار واحد عبور کند.

در سال 88 شاخص کل با عدد 7 هزار واحد آغاز و با عدد 12 هزار و 537 واحد به پایان رسید. در سال جاری نیز شاخص کل روند مثبتی را داشته به نحویکه فعالان بازار سرمایه این روند را با توجه به قیمتهای فلزات در بازار های جهانی، طلا، نفت و فولاد ادامه دار می دانند و در عین حال تاکید می کنند که روند مثبت بورس حباب گونه نیست.