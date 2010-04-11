خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: جلد چهارم کتاب دستهای کوچک دعا از سوی حوزه هنری آذربایجان شرقی گردآوری شده و در سه بخش بین الملل، کشوری و برگزیدگان منتشر شده است.

ترجمه بخش بین الملل برعهده مینا ملکی و پگاه حاجیان بوده و اتاق فکر تصویرسازان حوزه هنری آذربایجان شرقی برای دعاهای کودکان تصویرسازی کرده است.

در این کتاب و در بخش بین الملل دعای دو نفر اول، دو نفر دوم و دو نفر سوم منتشر شده است . در بخش کشوری نیز دعای یک نفر اول، دو نفر دوم، دو نفر سوم منعکس شده است. چندین دعا از کودکان نیز در بخش برگزیده ها و شرکت کنندگان منتخب جای گرفته است. آخرین بخش به گزارش تصویری اختصاص دارد که چندین تصویر از زمان برگزاری جشنواره در پنج صفحه منتشر شده است.

دعای نفرات اول در بخش بین الملل و کشوری به ترتیب این چنین است:

- سلام خداجان، من دعا می کنم که در سال جدید همه سربازهای آمریکا از کشور ما بیرون بروند. دعا می کنم که خدا همه مردگان حلبچه را به بهشت ببرد، خدا من یک دعای کوچک دارم و آن این است که کسی در جنگ نمیرد و همه به خاطر پیری بمیرند. من آرزو می کنم که اصلا بزرگ نشوم و اگر شدم با جنگ کشته نشوم. ( ریباز جیتو/ 12 سال/ اربیل عراق)

- سال نو آمد و کنار سفره هفت سین نشست ماهی در تنگ آب به من لبخند زد. بابا چفیه اش را به من داد و گفت: این بوی بهار می دهد بوی جبهه... چشمانش بارانی شد در دلم گفتم: باران که ببارد چتری برایت خواهم شد. خدایا هیچ وقت پدرم سرفه اش نگیرد و نفسش بند نشود. خدایا هیچ وقت زانوهای مادرم درد نگیرد تا بتواند ویلچر پدرم را به خوبی حرکت دهد. ( صبا روفرشی باف طوسی/ 10 ساله/ مشهد)

درمیان دعاهای کودکان در بخش برگزیده ها برخی از دعاها به شدت جلب توجه می کند:

- خدایا ای خدا جون به ما یک الاغ بده تا این که بابا نگه بنزین نداریم و هیچ جا نبرمون. (ملیکا گلی/ 10 ساله/ مشهد)

- من دعا می کنم که چلوکبابی بزنم و مشتریهایم را که بوی کباب دوست دارند و پول ندارند سیر کنم ( علی رضا امینی/ ملایر، همدان)

- خدا جون، چقدر اخبار جنگ نشان می دهد، پدرم خسته است بیشتر خسته می شود. (نسرین قلندری/ 8 ساله/ ری ( باقرشهر))

توجه عمیق به دعای کودکان، بیانگر اوج احساسات ظریف، نگاه دقیق و حس عمیقی است که کمک می کند در رفع نیازهای آنها برای تربیت نسلی خلاق و پویا موفق عمل کنیم .