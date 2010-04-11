به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه "قلب یخی" به کارگردانی محمدحسین لطیفی و تهیه‌کنندگی سیدکمال طباطبایی برای بخش خصوصی تهیه می‌شود. تصویربرداری این مجموعه از هفتم فروردین‌ماه شروع شده و طبق برنامه‌ریزی تا هشت ماه طول می‌کشد.

در "قلب یخی" باران کوثری، حمید فرخ‌نژاد، الناز شاکردوست، حمید گودرزی، نسرین مقانلو، سیدمهرداد ضیایی، شبنم مقدمی، آشا محرابی و ... بازی می‌کنند. طراح کلی فیلمنامه این مجموعه حامد عنقا است و شامل سه فصل 12 قسمتی هست. 12 قسمت اول این مجموعه را عنقا می‌نویسد.

شنیده می‌شود شیوه درام‌نویسی این مجموعه با دیگر مجموعه و آثار سینمایی متفاوت است. هر یک از بازیگران هم نقشی متفاوت از دیگر بازی‌هایشان ایفا می‌کنند.

لطیفی قرار بود امسال مجموعه تلویزیونی "از عشق آباد تا عشق آباد" را برای شبکه یک بسازد، اما به دلیل فراهم نشدن شرایط تولید، تصمیم گرفت "قلب یخی" را کارگردانی کند. لطیفی در این مجموعه سعی کرده از بازیگران سینما بهره برد.

الناز شاکردوست با بازی در "قلب یخی" نخستین تجربه بازیگری در مجموعه‌های تلویزیون را کسب می‌کند. او در فیلم‌هایی همچون "دلخون"، "زیر پوست شهر"، "چه کسی امیر را کشت"، "بی‌‌وفا"، "اتوبوس شب"، "مجنون لیلی" و ... بازی کرده است.

لطیفی کارگردانی مجموعه‌های تلویزیونی "نردبام آسمان"، "کت جادویی"، "صاحبدلان" و "همسایه‌ها" را در کارنامه دارد.