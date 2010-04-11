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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۵۵

نوابی "عروس تهران" را کلید می‌زند

نوابی "عروس تهران" را کلید می‌زند

فیلمبرداری فیلم سینمایی "عروس تهران" به کارگردانی مسعود نوابی به زودی آغاز می شود.

نوابی در این ‌باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم سینمایی نوشته وحید اسلامی است که قرار است توسط شخص دیگری بازنویسی نهایی آن انجام شود. امیدوارم تا یکماه دیگر فیلمبرداری "عروس تهران" را آغاز کنیم. تهیه کنندگی این فیلم بر عهده خسرو امیر‌صادقی است.

وی افزود: فیلمنامه "عروس تهران" طنز موقعیت است و درباره تقابل عروس و مادرشوهری است که در انتهای داستان به یک نقطه مشترک می‌رسند. فیلمبرداری این فیلم در تهران انجام می‌شود.

نوابی کارگردانی فیلمهای سینمایی"کلاهی برای باران"، "قلقلک" ومجموعه تلویزیونی"مسافر زمان" و... را برعهده داشته ‌است.
 

کد مطلب 1061765

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