نشست هسته ای واشنگتن از فردا آغاز می شود/ اهداف نشست مبهم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، واشنگتن خود را برای برگزاری نشست دو روزه امنیت هسته ای که از فردا در این شهر برگزار خواهد شد، آماده می کند.

این نشست که با حضور سران و کارشناسان بیش از 40 کشور جهان برگزار می شود، بزرگترین نشست از نوع خود در آمریکا از سال 1945 تا کنون به شمار می رود.

در همین حال خبرها از سفر "هو جین تائو" رئیس جمهوری چین و "مانموهان سینک" نخست وزیر هند به آمریکا به منظور شرکت در این نشست حکایت دارد.

این نشست به درخواست "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا تشکیل می شود که شعار کاهش استفاده از تسلیحات هسته ای را طی ماههای اخیر بارها تکرار کرده و ابراز امیدواری کرده است که شرکت کنندگان در این نشست به توافقی در این زمینه دست یابند.

این در حالی است که گفته می شود رژیم صهیونیستی از شرکت در این نشست انصراف داده است زیرا احتمال مطرح شدن نام این رژیم بعنوان یک تهدید هسته ای برای صلح جهانی از سوی کشورهای اسلامی موجب نگرانی مقامهای این رژیم شده است.

با توجه به سیاست هسته ای متناقض آمریکا که در عین طرح شعار خلع سلاح اتمی جهانی از تهدید هسته ای علیه دیگر کشورها سخن می گوید اهداف نشست واشنگتن مبهم و نامعلوم است.