جزئیات موفقیت محققان کشور در کاهش خروج قطار از ریل و سوانح ریلی

کامران رادپویا سرپرست گروه متخصصان طراحی و ساخت خطوط تولید نانو تراورس بتنی سوزن در گفتگو با خبرنگار مهر، "تراورس" را تخته های چوبی ضخیمی دانست که در زیر ریل های راه آهن به طور عرضی قرار می گیرند و افزود: تا کنون برای تامین این قطعه از چوب استفاده می شد که به دلیل کمیاب شدن آن و خسارات زیست محیطی استفاده از بتن برای ساخت تراورس متداول شد.

وی با اشاره به پژوهش انجام شده در این زمینه گفت: در این پژوهش با استفاده از نانو فناوری موفق به ساخت و بومی سازی تراورس بتنی سوزن شبکه ریلی شدیم. "سوزن" خط راه آهن نقطه ای است که دو خط ریلی قرار می گیرد و دارای عرض بیشتری نسبت به سایر نقاط است.

رادپویا با بیان اینکه در این نقاط به دلیل سرعت بالای قطارها نیاز به بتن هایی با تکنولوژیهای خاصی است اظهار داشت: در حال حاضر این تکنولوژی در اختیار چند کشور دنیا قرار دارد. این کشورها اقدام به ساخت نوع خاص تراورس بتن سوزن شبکه می کنند ولی در این پژوهش ما با کاربردی کردن فناوری نانو نوعی تراورس بتنی را تولید کردیم که با افزایش قابلیت ها موجب کاهش چشمگیر سوانح ریلی می شود.

این محقق به مزایای تراورس نانویی اشاره و اضافه کرد: به دلیل کاربردی کردن فناوری نانو در این نوع تراورس ها، این مواد در برابر نمک ها، یخ زدگی، تغییرات جوی و اصطکاک مقاوم هستند از این رو عمر مفید آنها حداقل سه برابر تراورس های کنونی است.

وی ادامه داد: قطارها در نقاط "سوزن" به دلیل مقاوم نبودن تراورس های چوبی باید سرعت خود را به صورت محسوسی کم کنند که در صورت عدم رعایت نکردن آن، خروج قطار از ریل و سوانح ریلی را در پی دارد ولی در صورت جایگزینی تراورس های نانویی در خطوط ریلی راه آهن، خروج قطارها از خط و سوانح ریلی به شکل قابل توجهی کاهش خواهد یافت.



رادپویا با تاکید بر اینکه همزمان با بومی سازی خط تولید این نوع تراورس، هزینه های راه اندازی این قطعه به یک سوم هزینه مشابه خارجی کاهش خواهد یافت اضافه کرد: این پروژه با حمایتهای ویژه وزیر راه و ترابری و مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی اجرایی شد و هم اکنون سه خط تولید هر یک به طول 110 متر در محل کارخانه "تراورس" کرج مربوط به شرکت تراورس راه آهن در حال نصب است که در صورت حمایت مسئولان در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد.

سرپرست گروه متخصصان طراحی و ساخت خطوط تولید نانو تراورس بتنی سوزن خاطرنشان کرد: همزمان با افزایش خطوط تولید "نانو" تراورس ایرانی و جایگزینی این تکنولوژی در ساخت تراورس های بتنی معمولی، امکان تولید سایر ماشین آلات ریلی چون ریل گذار، دستگاه جوش ریلی، تراورس های پر سرعت، ماشین آلات سبک و سنگین خطی نیز وجود دارد.



وی با تاکید بر اینکه نانوتکنولوژی این نوع بتن به ثبت رسیده است به مهر گفت: بر روی این نوع بتن ها استاندارد "آبا" اعمال می شود که در تولید این بتن نیز در نظر گرفته شد. از این رو می توان با تولید آن به کشورهای منطقه نیز صادرات داشت.