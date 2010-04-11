مبارزه با مفاسد اقتصاد مستلزم اجرای صحیح و دقیق قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از مسئولان عالی نظام در مورد هماهنگی مسئولان و رؤسای قوا افزود: انجام برنامه‌های کلان به خصوص برنامه پنجم توسعه با وحدت و هماهنگی همه مسئولان امکان‌پذیر است و لازم است با هماهنگی و همدلی بیشتر برنامه پنجم توسعه به بهترین وجه اجرایی شود.

رئیس قوه قضاییه با تشکر از اعلام حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حمایت از قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و تعقیب متهمین اظهار داشت: قوه قضاییه تعقیب متهمین به فساد اقتصادی را وظیفه ذاتی خود دانسته و در این زمینه از هیچ تهدید و ارعابی خوف ندارد.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه طرح جزئیات برخی پرونده های مهم مفاسد اقتصادی باید مطابق قانون و مقررات باشد، افزود: طرح برخی اتهامات در تریبون‌های عمومی و رسانه‌ها اخلاقاً و شرعاً نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقی می‌شود.

آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه قوه قضاییه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اظهار داشت‌: برخی جریانات سیاسی تلاش می کنند قوه قضاییه را تحت تأثیر قرار دهند ولی قوه قضاییه فارغ از هر نوع تأثیری به وظایف قانونی خود عمل می کند.