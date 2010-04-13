به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دلفان، به مناسبت هفته سلامت خبرنگار مهر با حضور در سطح شهر به گفتگو با برخی از شهروندان نورآبادی پیرامون مشکلات و چالش های این حوزه در این شهرستان پرداخت.

کمبود پزشک متخصص و بیمارانی که باید درد را تا تهران تحمل کنند

یک شهروند نورآبادی در این رابطه به خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: دختر من به علت ناراحتی پوستی نیاز به خدمات تخصصی دارد که متاسفانه این خدمات در سطح شهرستان دلفان ارائه نمی شود.

وی با اشاره به اینکه هر ماه مجبور به بردن دخترش به تهران برای درمان است، عنوان کرد: حتی برای تهیه داروی ترکیبی که پزشک دخترم برای وی تجویز کرده است نیز باید به کرمانشاه مراجعه کنم.

این شهروند نورآبادی با تاکید بر اینکه این مشکل موجب تحمیل هزینه های سنگین به خانواده وی شده است، افزود: از سوی دیگر در برخی فصول سال به دلیل حاد شدن بیماری فرزندم و عدم دسترسی به پزشک همواره نگرانی های زیادی دارم.

وی ادامه می دهد: دخترم تا هنگام مراجعه به تهران باید درد زیادی را متحمل شود در صورتیکه خدمات درمانی و بهداشتی باید به راحتی در دسترس عموم مردم باشد.

یکی دیگر از شهروندان دلفانی از کمبود مرکز فیزیوتراپی در شهرستان دلفان گلایه می کند و می گوید: برای معالجه مشکل پایم مجبورم به صورت مستمر هر روز به فیزیوتراپی مراجعه کنیم و این در حالی است که در کل شهرستان دلفان تنها یک مرکز فیزیوتراپی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه یک مرکز فیزیوتراپی جوابگوی بیماران دلفانی نیست، افزود: بسیاری از بیماران مجبورند برای دریافت خدمات روزانه با وجود درد چندین ساعت را در تنها مرکز فیزیوتراپی نورآباد معطل بمانند.

شهرستان دلفان دارای تنها یک بیمارستان است

خبرنگار مهر در ادامه برای آگاهی از روند پیگیریهای نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس برای رفع مشکلات مردم شهرستان دلفان با وی گفتگویی انجام داد که در ذیل می آید.

حجت الاسلام محمدی با تاکید بر وجود چالش های عمده در حوزه سلامت شهرستان دلفان، عنوان کرد: یکی از مهم ترین مشکلات این شهرستان کمبود پزشک متخصص است.

وی وجود تنها یک بیمارستان در شهرستان دلفان را جوابگوی سیل بیماران و مراجعان ندانست و افزود: با توجه به جمعیت این شهرستان و نیازهای مردم ساکن در روستاهای آن شهرستان، دلفان نیازمند احداث یک بیمارستان دیگر است.

شهرستان 137 هزار نفری دلفان و یک داروخانه شبانه روزی!

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت افزایش تعداد داروخانه های شهرستان دلفان تاکید کرد و گفت: در حال حاضر این شهرستان با جمعیتی بالغ بر 137 هزار نفر تنها دارای یک داروخانه شبانه روزی است.

حجت الاسلام محمدی با تشریح پیگیریهای انجام شده برای رفع مشکلات بهداشتی و درمانی دلفان، یادآور شد: در این راستا رایزنی هایی با دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت و درمان انجام شده است تا در نشستی مسائل مربوط به حوزه بهداشت و درمان استان لرستان با وی مطرح و برای رفع آنها چاره اندیشی شود.

عدم وجود تجهیزات تخصصی در مراکز درمانی دلفان

امام جمعه شهرستان دلفان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: عدم وجود تجهیزات تخصصی و آمبولانس های مجهز از جمله مشکلاتی است که شبکه بهداشت و درمان دلفان با آن مواجه است.

حسینی با اشاره به کمبود پزشک متخصص در دلفان، یادآور شد: در حالیکه امروزه عمده استانهای کشور دارای پزشکان متخصص هستند ولی مردم این شهرستان گاهی مجبورند به خاطر نبود پزشک متخصص به مرکز استان و یا استانهای همجوار مراجعه کنند.

برخی روستاهای دلفان فاقد خانه بهداشت هستند

وی با اشاره به محرومیت شهرستان دلفان در حوزه بهداشت و درمان، عنوان کرد: علاوه بر مشکلات یاد شده در مرکز این شهرستان برخی از روستاهای شهرستان دلفان در حال حاضر فاقد خانه های بهداشت هستند.

امام جمعه دلفان با اشاره به وجود تنها یک داروخانه شبانه روزی در این شهرستان، گفت: این در حالی است که برخی داروهای خاص نیز در این شهرستان کمتر یافت می شود که این امر گاهی موجب صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری سالجاری از سوی رهبر معظم انقلاب به نام "سال همت مضاعف، کار مضاعف" بر ضرورت توجه ویژه مسئولان برای ارتقا شاخص های سلامت در این شهرستان تاکید کرد.

پاسخ مسئول شبکه بهداشت و درمان دلفان به مشکلات: جلسه دارم!

برای آگاهی از روند پیگیریهای متولیان حوزه سلامت شهرستان دلفان برای رفع مشکلات موجود خبرنگار مهر به سراغ رئیس شبکه بهداشت و درمان این شهرستان رفت که با وجود پیگیرهای متعدد موفق به گفتگو با دکتر مهدی پور نشد.

حضور خبرنگار مهر در محل دفتر رئیس شبکه بهداشت و درمان دلفان و پیگیرهای وی با جمله تکراری "آقای رئیس جلسه دارند" پاسخ داده شد در حالیکه به جز خبرنگار مهر همه مراجعان قادر به ملاقات دکتر مهدی پور شدند.

این در حالی است که تاکیدات نماینده مردم سلسله و دلفان مبنی بر پاسخگویی رئیس شبکه بهداشت و درمان دلفان نیز جوابگو نشد تا چالش های حوزه سلامت این شهرستان در انتظار پاسخگویی مسئولان این بخش باقی بماند.

به هر حال به نظر می رسد عدم پاسخگویی و شفاف سازی اقدامات انجام شده، خود مسئولان را از اطلاع رسانی دقیق و جامع که مطالبه مردم است بی نصیب خواهد کرد و عدم پاسخگویی به نماینده افکار عمومی به نوعی بی توجهی به مطالبات عمومی مردم است.

به هر روی امید می رود با پیگیریهای نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان شهرستانی دلفان مشکلات و چالشهای حوزه سلامت این شهرستان در راستای خدمات رسانی مطلوب به مردم رفع شود.