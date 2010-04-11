اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در بیست و دومین دوره مسابقات بین المللی تکواندو جام فجر، مسلم دایی چی ورزشکار کرمانشاهی توانست با شکست حریفانی از روسیه و ارمنستان مدال طلای وزن دوم این دوره مسابقات را از آن خود کند.

همچنین کیوان حجی زواره از تیم ملی امید ایران نیز توانست در وزن سوم این دوره از مسابقات در مکان سوم بایستد و مدال برنز این وزن را به خود اختصاص دهد.

هیئت تکواندو کرمانشاه اعلام کرد: این دوره از مسابقات با حضور 22 تیم در هشت وزن برگزار شد که در نهایت تیم ملی ایران از نظر تیمی با 82 امتیاز اول و تیم ملی کشورهای آذربایجان و روسیه به ترتیب دوم و سوم شدند.

بوکسور کرمانشاهی درمسابقات بین المللی ترکیه نشان برنزکسب کرد

علی مظاهری بوکسور کشورمان روز شنبه در مسابقات بین المللی جام ریاست جمهوری ترکیه در آنکارا نشان برنز کسب کرد.

در چهارمین روز از رقابت های مشتزنی جام ریاست جمهوری ترکیه، دو بوکسور از کشورمان صاحب نشان برنز شدند.

علی مظاهری و عمران کرمی مشتزنان اوزان منهای 91 و منهای 54 کیلوگرم در پیکار با رقیبانی از کشور میزبان از راهیابی به فینال مسابقات بازمانده و به دریافت نشان برنز اکتفا کردند.

مظاهری و کرمی با غلبه بر حریفان خود دریافت مدال برنز را برای خود قطعی کرده بودند.

امروز همچنین "مهدی قربانی" در وزن به اضافه 91 کیلوگرم برای راهیابی به بازی فینال در برابر حریفی از مقدونیه مبارزه خواهد کرد.

مسابقات بین المللی جام ریاست جمهوری ترکیه با حضور 188 بوکسور از32 کشور جهان چهارشنبه شب گذشته در آنکارا آغاز و امروز پایان خواهد یافت.

کرمانشاه در جایگاه هشتم کشتی کشور قرار گرفت

رده‌بندی هیئت‌های کشتی براساس شاخص‌های تعیین شده در سال 1388 اعلام شد که بر اساس آن هیئت کشتی استان کرمانشاه در رده هشتم قرار گرفت.

در این رده بندی که در آن استانهای اول تا دهم در گروه A، یازدهم تا بیستم در گروه Bو بیست و یکم تا سی و یکم در گروه Cقرار داشتند، استان کرمانشاه در جایگاه هشتم گروه اول و پس از تیمهای مازندران، تهران، خوزستان، لرستان، گیلان،‌ کرج و خراسان رضوی قرا گرفت

شاخص‌های امتیازدهی شامل رده‌بندی هیئت‌ها براساس نتایج ده مسابقه قهرمانی کشور، شرکت در مسابقات قهرمانی و لیگ، میزبانی مسابقات داخلی و بین‌المللی، برگزاری کلاس‌های داوری و مربیگری، اعزام تیم به مسابقات برون مرزی، معرفی ورزشکار به تیم‌های ملی در مسابقات آسیایی، جام جهانی، جهانی و المپیک، برگزاری اردوی آمادگی، نفرات اول تا سوم مسابقات انتخابی تیم ملی، کسب مدالهای بین‌المللی، کسب مدال قاره‌ای، جهانی، جام جهانی، بازی‌های آسیایی و رده‌بندی بر حسب مرغوبیت مدال در رقابت‌های کشوری می‌باشد.

هیئت ووشو استان کرمانشاه سال گذشته در کشور اول شد

براساس ارزیابی سازمان تربیت بدنی و فدراسیون ووشو در بین هیئتهای ووشو سراسر کشور، هیئت ووشو کرمانشاه سال گذشته رتبه اول را کسب کرد.

هیئت ووشو استان کرمانشاه در مجموع امتیازات ارایه شده با 768 امتیاز اول شد و استانهای خراسان و آذربایجان غربی در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند.

این امتیازات به استان کرمانشاه، براساس پارامتر هایی از جمله قهرمانی تیم بانوان استان در المپیاد ورزشی ایرانیان، قهرمانی بانوان کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشور، کسب دو مدال نقره آقایان پس از چندین سال و دعوت تعداد زیادی از ووشو کارهای کرمانشاهی به تیم ملی تعلق گرفته است.