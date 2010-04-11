۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۳۲

همایش صلح عادلانه/

جایزه صلح عادلانه به آیت‌الله تسخیری اهدا شد

آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی جایزه صلح عادلانه را از سوی مجمع جهانی صلح اسلامی دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درافتتاحیه همایش "صلح عادلانه، گفتمان مشترک جهانی" که با حضور مقام های دو کشور هند و ایران برگزار شد، آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمع کثیری از استادان و اندیشمندان آسیایی فعال در زمینه صلح از کشورهایی نظیر ژاین، فیلیپین، سریلانکا، مالزی، اندونزی، تایلند، هند و سنگاپور حضور دارند.

دبیرکل مجمع در مراسم افتتاحیه همایش، وحدت مسائل امنیتی در سراسر جهان اسلام و پایبندی به منشور اسلامی حقوق بشر را از جمله گام‌های مطلوب برای تحقق امنیت اجتماعی در جهان اسلام عنوان کرد.

وی همچنین گفت: اسلام در بعد تمدنی و جهانی و از خاستگاه اصول انسانی خود، در جهت تحقق امنیت و صلح عادلانه برای بشریت تلاش می‌کند.

آیت الله تسخیری با پیشنهاد ضرورت برداشتن گام‌های مؤثر و بهره‌گیری از همه امکانات قانونی و محافل بین‌المللی به منظور رسوا سازی جنایات صهیونیست‌ها، بر اسلامی بودن مسئله فلسطین تأکید کردود.

دبیرکل مجمع تصریح کرد: بالا بردن سطح آگاهی توده‌های اسلامی در عرصه‌های گوناگون و تلاش پیگیر در راه نزدیکی اندیشه‌ها به یکدیگر و وحدت بخشیدن به مواضع عملی و در نظرگرفتن اصل همکاری ملت‌ها و دولت‌ها با یکدیگر برای پاسداری از امنیت اجتماعی از راههای از بین بردن عوامل تروریسم است.

آیت‌الله تسخیری در پایان بر حمایت و پشتیبانی از اقلیت‌های مسلمان با تأکید بر موجودیت، وحدت و هویت آنها تأکید کرد.

بررسی مؤلفه های صلح عادلانه جهانی از دیدگاه ادیان، جایگاه و مشترکات فرهنگی و تمدنی در تحقق صلح عادلانه، همگرایی های جهانی و تکاپوی صلح عادلانه، استعمار و تهدید صلح عادلانه جهانی، مقایسه تهدیدهای فراروی صلح از دیدگاه ادیان و حقوق بین‌الملل معاصر‌از‌‌ محورهای مهم این همایش عنوان شده اند .

مبانی سیاسی صلح عادلانه در اندیشه اسلامی، نقد نظام حاکم بر صلح جهان معاصر، نقش و تأثیر صلح عادلانه در تعالی اقتصاد جهانی و نقش سازمان‌های مردم نهاد و نخبگان در تحکیم صلح جهانی از دیگر موضوع‌های مورد بررسی در این همایش است.

همایش "صلح عادلانه، گفتمان مشترک جهانی" به همت مجمع جهانی صلح اسلامی، انجمن دوستی هند و ایران و رایزنی فرهنگی ایران از امروز 22 فروردین به مدت 2 روز در دانشگاه جواهر لعل نهرو هند گشایش یافت.

