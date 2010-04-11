به گزارش خبرگزاری مهر، درافتتاحیه همایش "صلح عادلانه، گفتمان مشترک جهانی" که با حضور مقام های دو کشور هند و ایران برگزار شد، آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و جمع کثیری از استادان و اندیشمندان آسیایی فعال در زمینه صلح از کشورهایی نظیر ژاین، فیلیپین، سریلانکا، مالزی، اندونزی، تایلند، هند و سنگاپور حضور دارند.



دبیرکل مجمع در مراسم افتتاحیه همایش، وحدت مسائل امنیتی در سراسر جهان اسلام و پایبندی به منشور اسلامی حقوق بشر را از جمله گام‌های مطلوب برای تحقق امنیت اجتماعی در جهان اسلام عنوان کرد.



وی همچنین گفت: اسلام در بعد تمدنی و جهانی و از خاستگاه اصول انسانی خود، در جهت تحقق امنیت و صلح عادلانه برای بشریت تلاش می‌کند.



آیت الله تسخیری با پیشنهاد ضرورت برداشتن گام‌های مؤثر و بهره‌گیری از همه امکانات قانونی و محافل بین‌المللی به منظور رسوا سازی جنایات صهیونیست‌ها، بر اسلامی بودن مسئله فلسطین تأکید کردود.



دبیرکل مجمع تصریح کرد: بالا بردن سطح آگاهی توده‌های اسلامی در عرصه‌های گوناگون و تلاش پیگیر در راه نزدیکی اندیشه‌ها به یکدیگر و وحدت بخشیدن به مواضع عملی و در نظرگرفتن اصل همکاری ملت‌ها و دولت‌ها با یکدیگر برای پاسداری از امنیت اجتماعی از راههای از بین بردن عوامل تروریسم است.



آیت‌الله تسخیری در پایان بر حمایت و پشتیبانی از اقلیت‌های مسلمان با تأکید بر موجودیت، وحدت و هویت آنها تأکید کرد.



بررسی مؤلفه های صلح عادلانه جهانی از دیدگاه ادیان، جایگاه و مشترکات فرهنگی و تمدنی در تحقق صلح عادلانه، همگرایی های جهانی و تکاپوی صلح عادلانه، استعمار و تهدید صلح عادلانه جهانی، مقایسه تهدیدهای فراروی صلح از دیدگاه ادیان و حقوق بین‌الملل معاصر‌از‌‌ محورهای مهم این همایش عنوان شده اند .



مبانی سیاسی صلح عادلانه در اندیشه اسلامی، نقد نظام حاکم بر صلح جهان معاصر، نقش و تأثیر صلح عادلانه در تعالی اقتصاد جهانی و نقش سازمان‌های مردم نهاد و نخبگان در تحکیم صلح جهانی از دیگر موضوع‌های مورد بررسی در این همایش است.



همایش "صلح عادلانه، گفتمان مشترک جهانی" به همت مجمع جهانی صلح اسلامی، انجمن دوستی هند و ایران و رایزنی فرهنگی ایران از امروز 22 فروردین به مدت 2 روز در دانشگاه جواهر لعل نهرو هند گشایش یافت.