خیابانهایی برای لایی کشیدن/ شیرازیها جمعه ها از خانه خارج نشوند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، چندی است که شیراز درگیر یک معضل اجتماعی شده که تا پیش از آن شاید کم و بیش وجود داشت اما طی مدت اخیر به شکلی محسوس، واضح و جدی در مناظر شهری قابل رویت است. این معضل حضور رانندگان جوانی است که با خودروهای لوکس و گران قیمت خود، خیابانهای شیراز را در روزهای تعطیل به ویژه عصرهای جمعه غرق در تاخت و تاز، خودنمایی و کورس گذاشتن می کنند.

ساعت 16؛ محدوده عفیف آباد

به رغم اینکه روز جمعه است و به طور طبیعی باید خیابانهای شهر قدری کم ترافیک باشد اما ترافیکی به طول یک کیلومتر در محدوده باغ عفیف آباد ایجاد شده و خودروها بدون کوچکترین حرکتی در این صف ایستاده اند.

برای کسی که اطلاعی از علت ایجاد این ترافیک نداشته باشد در ابتدا چنین تصور می شود که شاید تصادف یا عملیات حفاری باعث شده که در این موقع روز تعطیل این وضعیت ایجاد شود اما هرچه به مرکز ترافیک نزدیک باشیم علت اصلی این ترافیک نیز به وضوح قابل مشاهده است.

عده ای جوان با خودروهای مختلف خود در حال انجام حرکات نمایشی در خیابان منتهی به باغ عفیف آباد بوده و حدود 300 نفر نیز از کوچک و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان به نظاره این حرکت ایستاده و هر ازچند گاهی نیز آنها را تشویق می کنند.

خیابانهای شیراز در روزهای جمعه عرصه تاخت و تاز خودروهای لوکس می شود

این شرایط تا حدی پیش رفته که سایر خودروها نیز در کنار و حاشیه های این نمایش ایستاده اند و پشت سر آنها نیز ترافیکی ایجاد شده که رهایی از آن شاید به 30 دقیقه نیز بیانجامد و آنجاست که باید تصور کرد که به احتمال زیاد، خیابانهای شهر شیراز در روزهای تعطیل کاربریهای خود را افزایش داده اند.

خودروهای این نمایش چند ساعته از انواع مختلف لوکس ایرانی و خارجی و حتی قدیمی هستند که با هر حرکت نمایشی مورد تشویق حضار قرار می گیرد بدون اینکه متوجه شوند راه را برای عبور محلی بسته اند و پشت سرشان نیز صفی از خودروهایی تشکیل شده که شاید رانندگان و سرنشینان آنها علاقه ای به تماشای این حرکات نداشته باشند.

در این بین جای خالی افرادی از دستگاه های مختلف که باید در صحنه حضور داشته و ضمن روانسازی ترافیک این نمایش خطرناک را نیز به پایان ببرند به خوبی ملموس است.

به گزارش مهر، این وضعیت چندی است که در محدوده عفیف آباد شیراز، میدان ستارخان و این حوالی در روزهای جمعه ایجاد می شود و بدین ترتیب طی روزهای جمعه خودروهای رنگارنگ و لوکسی را می توان یافت که خیابانهای شمالی شهر شیراز را به جای پیست اتومبیلرانی اشتباه گرفته، یا کورس می گذارند یا لایی می کشند و آنهایی که آهسته تر از دیگران رانندگی می کنند در حال نشان دادن نوع و مدل کم نظیر خودروی خود هستند و بدین ترتیب بی نظمی ای را ایجاد می کنند که در خور شان شهری فرهنگی شیراز نیست.

در گام اول پیامدهای منفی این رفتارهای پرخطر که امنیت عابران را به طور جدی تهدید می کند باید مورد توجه قرار گیرد که در آن اگر ناگهان خودرویی از مسیر منحرف شود و با عابران پیاده ای که بی گناه در حال تردد هستند برخورد کنند چه کسی پاسخگوی این فاجعه خواهد بود.

در عین حال آسیب شناسی این مشکلات به غیر از مسائل پیچیده جامعه شناختی و روان شناختی را می توان در حوزه های دیگر نیز دنبال کرد از جمله آنها حضور کم رنگ متولیان امر ورزش و اتومبیلرانی است که اگر فعالیت این بخش بیشتر و جدی تر بود حداقل بخشی از این رانندگان که به انجام چنین کارهای نمایشی در وسط خیابان علاقه پیدا کرده اند از خیابانها به سوی میدان ورزشی کشیده می شدند و تا حدودی این چنین بی نظمی هایی در شهر ایجاد نمی شد.

باید در نظر داشت که استان فارس و شهر شیراز از نظر برخورداری از فضاهای ورزشی به صورت بالقوه و بالفعل دارای پتانسیلهای مناسبی بوده و به خوبی در این بخشها می توان فضاهایی را ایجاد کرد که جوانان و یا آنهایی که علاقمند به رشته های ورزشی این چنینی هستند بتوانند در نقاط ویژه و مناسب، ورزش مورد علاقه خود را انجام دهند.

رئیس هیئت: زمین مورد نیاز ورزش اتومبیل رانی فراهم نیست

البته در این راستا رئیس هیئت اتومبیل رانی استان نیز علت وقوع این شرایط و اینکه جوانان خیابانها را برای انجام حرکتهای نمایشی با اتومبیل انتخاب کرده اند را در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز توضیح داد و گفت: باید بودجه مناسبی در اختیار هیئت اتومبیل رانی قرار داده شود تا به طور طبیعی بتوان برای ایجاد و ساخت محلی برای پیست اتومبیل رانی اقدام کرد.

مهرداد تنگستانی ادامه داد: در حال حاضر نه تنها پیست اتومبیل رانی بلکه پیست مناسبی برای موتورسواری نیز در شیراز وجود ندارد و از این جهت این کلانشهر فقیر است.

وی خاطرنشان کرد: در صورتیکه مقدمات این کار یعنی اختصاص زمین برای پیست اتومبیل رانی حتی خارج از شهر شیراز فراهم شود به طور طبیعی می توان اقدامات لازم را انجام داد تا جوانان علاقمند با مراجعه به این پیست کارها و حرکات مورد علاقه خود را انجام دهند.

شیراز از داشتن پیست اتومبیل رانی مناسب محروم است رئیس هیئت اتومبیل رانی

رئیس هیئت اتومبیل رانی استان فارس گفت: در حال حاضر زمینهای متعددی در خارج از شهر شیراز بدون هیچگونه استفاده ای در اختیار ارگانهای مختلف است که می توان آن را به محل پیست اختصاص داد و برای سایر اقدامات آن نیز هیئت اتومبیل رانی می تواند اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش مهر، به غیر از فضاهای ورزشی، دسته دیگر آسیب های این معضل اجتماعی را می توان در فرهنگسازی ناموفقی دانست که اگر به صورت کامل و مطلوب محقق می شد دیگر شهروندان شیراز به عنوان ساکنین پایتخت فرهنگی شیراز دست به چنین رفتارهایی نمی زدند و شاید آن زمان بود که انجام این رفتارهای خیابانی را با فرهنگسازی درست، ضد ارزش می خواندند اما اکنون این چنین نیست و باید گفت از نوع کردار و رفتار آنها به خوبی پیداست که آن دسته از جوانانی که دست به انجام این رفتارهای ضد فرهنگی در خیابانها می زنند اعمال خود را الگویی از فرهنگ و ارزش می دانند.

با این تفاسیر باید مسئولان و متصدیان این بخش نیز به صورت جدی تر کارهایی را انجام دهند که این ضد فرهنگها در شهری که مدعی پایتخت فرهنگی است برچیده شود.

به هر حال باید گفت تا زمانی که این رفتارها ضد ارزشی در سطح شهر وجود دارد باید از شهروندان شیرازی خواهش کرد که حداقل جمعه ها از خانه های خود بیرون نیایند تا چنین بی نظمی هایی را در سطح شهر شاهد نباشیم و یا آسیبی متوجه آنان در پی انجام این رفتارهای پرخطر نباشد.

در مجموع باید گفت فقدان زمین مناسب برای ایجاد یک پیست اتومبیل رانی برای شیراز یکی از معضلات قابل تامل و خارج از شان شیراز بوده که باید مورد توجه متصدیان امر ورزش و متولیان امور قرار گیرد و در کنار آن نیز فرهنگسازی برای تغییر مبانی ارزشی و فرهنگی جوانان نیز باید به طور جدی پیگیری شود تا به معنای واقعی کلمه شیراز در تمام بخشها مهد فرهنگ به شمار آید.