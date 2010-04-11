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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۴۷

طرح هادی در 92 روستای ایلام اجرایی شد

طرح هادی در 92 روستای ایلام اجرایی شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان ایلام گفت: سال گذشته طرح هادی در 92 روستای این استان اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، هاشم علی بخشی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حدود 83 میلیارد ریال در سال گذشته صرف اجرای این تعداد طرح هادی در روستاهای این استان شده است.

وی بیان داشت: این مبلغ مصوب اعتبارهای ملی، استانی و حوادث غیر مترقبه بوده است.

وی با ذکر اینکه از این تعدادطرح هادی در 18روستا برای نخستین بار بوده است، گفت: طرح هادی بقیه این روستاها از سالهای قبل شروع شده است.

علی بخشی عملیات انجام گرفته در اجرای طرح هادی در روستاها را شامل آسفالت، جدول کشی، اصلاح معابر، هدایت آبهای سطحی، احداث جوی و جدول، پل و پیاده رو سازی عنوان کرد.

وی گفت: همچنین از سال گذشته تاکنون تهیه طرح هادی در 69 روستای استان در دست اقدام است.

وی اعتبار هزینه شده در این زمینه را شش میلیارد و 320 میلیون ریال عنوان کرد.

630 روستا در استان ایلام وجود دارد.
 


 

کد مطلب 1061797

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