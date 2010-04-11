افزایش رقابت شرکتهای بیمه با تعرفه زدایی

به گزارش خبرنگار مهر امروز مراسم تودیع سید محمد عباس زادگان مدیرعامل سابق بیمه نوین و معارفه غلامعلی غلامی مدیرعامل جدید بیمه نوین برگزار شد.

غلامعلی غلامی به عنوان سکاندار جدید بیمه نوین دراین مراسم، نوآوری را به عنوان عامل تاثیرگذاری در عرصه رقابت میان شرکتهای بیمه عنوان کرد و مهمترین وظیفه مدیران با سابقه صنعت بیمه کشور را آموزش و تربیت کادر فنی جوان در این صنعت دانست.

مدیرعامل بیمه نوین با بیان اینکه صنعت بیمه در شرایط حساسی قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه تعرفه ‌زدایی آغاز شده است و در چند سال گذشته فرصت انجام کارهای فنی در صنعت بیمه پیش نیآمده است، باید با انگیزه مضاعفی به رقابت در بازار کنونی پرداخت.

احمد طاهری مدیرعامل بانک اقتصاد نوین نیز در این مراسم اظهار داشت:‌ همکاری با محمد عباس‌زادگان به عنوان مشاور بیمه‌ای بانک اقتصاد نوین ادامه خواهد یافت.

محمد عباس‌زادگان نیز با ایراد سخنرانی، به لزوم رعایت ارزشها و اخلاق حرفه‌ای تاکید کرد و صدق قلب را به عنوان یکی از انواع این اصول برشمرد و اظهار امیدواری کرد که کارکنان با رعایت این اصول بتوانند شرکت نمونه‌ ای را از این حیث بسازند.

مدیرعامل سابق بیمه نوین همچنین از فروش 880 میلیارد ریالی در سال 88 خبر داد و گفت: این در حالی است که کسب پرتفوی 640 میلیارد ریالی را پیش‌بینی کرده بودیم که کسب این میزان رشد 140درصدی بیمه نوین به لحاظ کسب حق بیمه را نشان می‌دهد.

گفتنی است در این مراسم بت‌شکن معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی بانک اقتصاد نوین، حسن معتمدی قائم مقام بانک اقتصاد نوین و عضو هیئت مدیره بیمه نوین، اعضای هیئت مدیره، کلیه مدیران ستادی و استانی و کلیه پرسنل بیمه نوین حضور داشتند.