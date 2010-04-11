هدیه 40 هزار دلاری AFC به مس کرمان به خاطر میزبانی خوب در لیگ قهرمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نمابری به باشگاه مس کرمان از میزبانی خوب این تیم در مسابقات فوتبال جام قهرمانی باشگاههای آسیا تقدیر و تشکر کردو مبلغ 40 هزار دلار هدیه به باشگاه صنعت مس ایران اختصاص داد.
کرمان در مسابقات لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا تاکنون میزبان تیمهای الاهلی امارات و السد قطر بوده و میزبانی خوب کرمانیها موجب شده تا کنفدراسیون فوتبال آسیا از این اقدام تقدیر کند.
تیم فوتبال مس کرمان در هفته پنجم هشتمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا سهشنبه شب هفته جاری در امارات به مصاف الاهلی این کشور میرود.
