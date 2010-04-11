خرید تضمینی کلزا در ایلام آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، هادی صالحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: با استقرار چهار مرکز در شهرستانهای جنوبی استان شامل دو مرکز در دهلران یک مرکز در آبدانان و یک مرکز در دره شهر کار خرید تضمینی کلزا آغاز شد.

وی ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان ذیربط کلزای تضمینی به نرخ هر کیلوگرم شش هزار و 200 ریال از کشاورزان و کلزا کاران ایلامی خریداری می شود.

صالحی اضافه کرد: کار خرید تضمینی کلزا تا مردادماه سال جاری در مراکز یاد شده ادامه دارد.

این مسئول گفت: مسئولان مراکز خرید موظف هستند 48 ساعت پس از دریافت کلزای کشاورزان مبلغ خرید را محاسبه کرده و توسط سامانه بانکی به کشاورزان تحویل دهند.

مدیرکل تعاون روستایی ایلام با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری در مجموع سه هزار و 400 هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت دانه روغنی کلزا اختصاص یافته است، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال سه هزار و 500 تن کلزا از کشاورزان و بهره‌برداران ایلامی به نرخ تضمینی خریداری شود.