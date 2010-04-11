درآمد شهرداری سنندج نسبت به بودجه پیش بینی شده 83 درصد افزایش داشت

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، فریدون پوررضایی ظهر یکشنبه در جمع روسای سازمانها و شهرداران مناطق مختلف شهر سنندج اظهار داشت: در راستای اقدامات انجام شده در سال گذشته میزان درآمد وصولی شهرداری سنندج در مقایسه با بودجه پیش بینی شده بیش از 83 درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: شهرداری سنندج طی 12 ماهه سال 88 بیش از 260میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به بودجه 140 میلیارد ریالی تصویب شده رشدی بیش از 83 درصدی را نشان می دهد.

شهردار سنندج خاطرنشان کرد: بنا به بررسی های صورت گرفته از سوی کارشناسان شهرداری و شورای اسلامی شهر بودجه سال جاری شهرداری سنندج بیش از 240 میلیارد ریال پیش بینی شده است که در متمم بودجه و با توجه به موقعیت اقتصادی و میزان وصول درآمد