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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۰۳

امضا تفاهمنامه باشگاه سپاهان با دانشگاه آزاد

امضا تفاهمنامه باشگاه سپاهان با دانشگاه آزاد

مدیر عامل باشگاه سپاهان و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان در نشستی مشترک که با حضور مسئولان دو باشگاه برگزار شد تفاهمنامه همکاری را در حوزه های علمی آموزش ورزشی امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تفاهمنامه همکاری که بین دکتر احمد علی فروغی ابری و محمدرضا ساکت منعقد شد موارد ذیل برای همکاری های دو جانبه به اجرا در می آید :

* تشکیل و راه اندازی دوره کارشناسی مربی در رشته های ورزشی فوتبال ، هندبال و کاراته به منظور ارتقاء سطح علمی ، توانائی های فنی و آمادگی بیشتر مربیان ورزش قهرمانی و حرفه ای  با استفاده از اساتید معتبر داخلی و خارجی

* تهیه و تدوین و تصویب برنامه های آموزش نظری و عملی پیش دوره و دوره کارشناسی با رعایت موازین و مقررات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  

محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در این نشست گفت: باشگاه سپاهان در راستای سیاست دانش افزایی خود برنامه ها و دوره های ویژه ای را  تاکنون جهت پر سنل، مربیان و ورزشکاران خود ره اجرا گذاشته است و امیدواریم انعقاد تفاهمنامه همکاری بین باشگاه و داشگاه آزاد اسلامی خوراسگان که از دانشگاه های معتبر ایران است فصل جدیدی برای تداوم این سیاست در حوزه های علمی و آموزشی باشگاه  باشد.
 
فروغی ابری نیز در این نشست گفت: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از باشگاه های حرفه ای ایران و آسیاست که تاکنون به خوبی نشان داده در کنار ورزش قهرمانی و دستیابی به افتخارات ورزشی از لزوم آموزش های حرفه ای و در سطح عالی در ورزش غافل نمانده و روند رو به رشد خود را در همه حوزه های ورزشی به تکیه به آموزش های علمی و بین المللی ادامه می دهد.
 
وی اضافه کرد: در این تفاهمنامه مشترک مصممیم تا این باشگاه  را در اجرای سیاستهای علمی و آموزشی یاری دهیم و ظرفیت های این باشگاه در حوزه آموزش عالی را  بیش از پیش فعال نمائیم.
 
برپایی دوره های لیسانس فوتبال، هندبال و کاراته از 2 سال پیش به پیشنهاد باشگاه فولاد مبارکه سپاهان مورد مطالعه قرار گرفت که برای اولین بار توسط دانشگاه آزاد اسلامی به اجرا در می آید.
کد مطلب 1061819

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