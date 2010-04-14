امضا تفاهمنامه باشگاه سپاهان با دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تفاهمنامه همکاری که بین دکتر احمد علی فروغی ابری و محمدرضا ساکت منعقد شد موارد ذیل برای همکاری های دو جانبه به اجرا در می آید :

* تشکیل و راه اندازی دوره کارشناسی مربی در رشته های ورزشی فوتبال ، هندبال و کاراته به منظور ارتقاء سطح علمی ، توانائی های فنی و آمادگی بیشتر مربیان ورزش قهرمانی و حرفه ای با استفاده از اساتید معتبر داخلی و خارجی

* تهیه و تدوین و تصویب برنامه های آموزش نظری و عملی پیش دوره و دوره کارشناسی با رعایت موازین و مقررات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

محمدرضا ساکت مدیر عامل باشگاه فولاد مبارکه سپاهان در این نشست گفت: باشگاه سپاهان در راستای سیاست دانش افزایی خود برنامه ها و دوره های ویژه ای را تاکنون جهت پر سنل، مربیان و ورزشکاران خود ره اجرا گذاشته است و امیدواریم انعقاد تفاهمنامه همکاری بین باشگاه و داشگاه آزاد اسلامی خوراسگان که از دانشگاه های معتبر ایران است فصل جدیدی برای تداوم این سیاست در حوزه های علمی و آموزشی باشگاه باشد.

فروغی ابری نیز در این نشست گفت: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از باشگاه های حرفه ای ایران و آسیاست که تاکنون به خوبی نشان داده در کنار ورزش قهرمانی و دستیابی به افتخارات ورزشی از لزوم آموزش های حرفه ای و در سطح عالی در ورزش غافل نمانده و روند رو به رشد خود را در همه حوزه های ورزشی به تکیه به آموزش های علمی و بین المللی ادامه می دهد.

وی اضافه کرد: در این تفاهمنامه مشترک مصممیم تا این باشگاه را در اجرای سیاستهای علمی و آموزشی یاری دهیم و ظرفیت های این باشگاه در حوزه آموزش عالی را بیش از پیش فعال نمائیم.

برپایی دوره های لیسانس فوتبال، هندبال و کاراته از 2 سال پیش به پیشنهاد باشگاه فولاد مبارکه سپاهان مورد مطالعه قرار گرفت که برای اولین بار توسط دانشگاه آزاد اسلامی به اجرا در می آید.