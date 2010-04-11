70 درصد از باغات گردو در گیلانغرب به علت سرمازدگی دچار خسارت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ابراهیم دارایی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال زراعی جاری 35 هزار و 793 هکتار از اراضی کشاورزی زیرکشت محصولات کشاورزی رفت که از این میزان 27 هزار و 750 هکتار به کشت گندم و جو، هشت هزار هکتار به کشت نخود و 43 هکتار به کلزا اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: میزان برداشت غلات شامل گندم، جو و نخود در سال گذشته 51 هزار و 500 تن بوده است که پیش بینی می شود این میزان در سال جاری به 71 هزار و 500 تن افزایش یابد.

دارایی ادامه داد: پراکنش بارندگی در سطح این شهرستان تاکنون مطلوب بوده است و با توجه به اینکه محصول گندم اکنون در مرحله خوشه کامل قرار دارد در صورتیکه این پراکنش در مدت زمان باقیمانده از فصل بارندگی تدوام یابد میزان مطلوبی را از برداشت محصولات در این شهرستان شاهد خواهیم بود.

مدیر جهاد کشاورزی گیلانغرب پیش بینی کرد امسال از 43 هکتار اراضی زیرکشت کلزا بیش از 64 تن محصول تولید و برداشت شود.

دارایی اظهار داشت: به تازگی در برخی مزارع غلات مواردی از زنگ زرد گندم مشاهده شد که با اقدام به موقع و مبارزه شیمیایی این مورد کنترل شد.

مدیر جهاد کشاورزی گیلانغرب تهیه و توزیع یک هزار و 500 تن بذر اصلاح شده ارقام آبی و دیم، پنج هزار و 200 تن انواع کودهای شیمیایی، تنظیم بذرکاریها و نظارت برآنها، نظارت بر کار کاشت، داشت و برداشت تمامی محصولات و نظارت بر توزیع سموم دفع آفات و بیماریهای علف های هرز، برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی به تعداد شش هزار نفر را از جمله اقدامات این مدیریت برای بهبود وضعیت محصولات کشاورزی عنوان کرد.

گیلانغرب در غرب استان کرمانشاه، با جمعیتی بالغ بر 65 هزار نفر دارای 40هزار هکتار اراضی کشاورزی و 420 هکتار باغات مثمر می باشد.