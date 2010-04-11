تقدیر قائم مقام وزیر بهداشت از عملکرد خبرگزاری مهر در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر سید شمسالدین حجازی قائم مقام وزیر بهداشت و درمان و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم در مراسمی که ظهر یکشنبه به منظور تقدیر از رسانههای فعال در زمینه اشاعه فرهنگ سلامت برگزار شده بود اظهار داشت: رسانههای جمعی رکن رکین حوزه سلامت و پشتوانه قوی برای فرهنگسازی در این حوزه هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه سلامت هیچ کار بزرگی به ثمر نخواهد نشست مگر با تلاش خبرنگاران رسانههای جمعی استان، تصریح کرد: رسانههای جمعی باید با نگاه نقادانه سازنده و نه سوزنده، حق و حقیقت را احراز کنند و بر اساس شرایط موجود جامعه اقدام به انتشار این حقایق در مسیر ارتقای سلامت کنند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم به نمونهای از خلاء اطلاعرسانی در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: در بحث استفاده از گوشت خنکشده، برخی دستگاهها اطلاعرسانی خوبی نداشتند، برای همین اقبال مردم نسبت به استفاده از این گوشتها مناسب نبود.
حجازی ادامه داد: ممکن است در اثر تماس دست با گوشت گرم، بیماریهای کشندهای گریبانگیر افراد شود، کما اینکه یک مورد هم شخص مبتلا به این بیماری چندی پیش از دنیا رفت اما گوشت خنک گوشت تازهای است که در دمای چهار درجه خنک میشود و به هیچ وجه عوارضی بیماری برای کسانی که اقدام به حمل یا خرد کردن آن میکنند در پی ندارد.
قائم مقام وزیر بهداشت و درمان در بخش دیگری از سخنان خود نقش رسانههای جمعی را در پیشگیری از بیماریها حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: رسانههای جمعی میتوانند با انعکاس منطقی و علمی موضوعات، از بروز مسائلی که احتمال تبدیل به بحران و یا چالش در عرصه سلامت دارد جلوگیری کنند.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم تعامل با رسانههای جمعی را یکی از راهبردهای این دانشگاه برشمرد و افزود: بنده در تمامی مسائل مرتبط با حوزه سلامت همکاری خواهم داشت تا با همکاری رسانههای جمعی در ارتقای این حوزه گامهای ارزندهای برداشته شود.
در پایان این مراسم از روحالله کریمی خبرنگار مهر در استان قم و تعدادی از خبرنگاران رسانههای جمعی این استان به جهت نقش موثر آنها در ارتقای سلامت جامعه و انعکاس اخبار حوزه سلامت، با اهدای لوح سپاس و جوایزی تقدیر شد.
در بخشی از این لوح سپاس که به امضای دکتر سید شمسالدین حجازی قائم مقام وزیر بهداشت و درمان و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم رسیده است، آمده: اشاعه سلامت، تلاشی است در جهت رشد و اعتلای فکری و روحی جامعه که آینده روشن سرزمین و آرامش خاطر نسل فردای ایران اسلامی را در بر دارد و هر بذری که امروز در عرصه سلامت افشانده میشود، فردا روز درختی خواهد شد، هر چه انبوهتر و تناورتر، با سایهای به پهنای ایران زمین؛ سایهای عادلانه و گسترده.
شما یکی از رزمندگان این جبهه مقدس هستید که با مجاهدت و دلسوزی، در پی گسترش امکانات بهداشتی، درمانی و ارتقای سلامت برای آحاد این ملت بزرگ است. در هفته سلامت دست پرمهر شما را میفشاریم و از درگاه حق، دوام این توفیق را برایتان آرزومندیم.
قم - خبرگزاری مهر: قائم مقام وزیر بهداشت و درمان از خبرنگار مهر در قم به خاطر تلاش وی در زمینه ارتقای سلامت جامعه و انعکاس اخبار حوزه سلامت تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر سید شمسالدین حجازی قائم مقام وزیر بهداشت و درمان و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم در مراسمی که ظهر یکشنبه به منظور تقدیر از رسانههای فعال در زمینه اشاعه فرهنگ سلامت برگزار شده بود اظهار داشت: رسانههای جمعی رکن رکین حوزه سلامت و پشتوانه قوی برای فرهنگسازی در این حوزه هستند.
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