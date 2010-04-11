به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر سید شمس⁯الدین حجازی قائم مقام وزیر بهداشت و درمان و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم در مراسمی که ظهر یکشنبه به منظور تقدیر از رسانه⁯های فعال در زمینه اشاعه فرهنگ سلامت برگزار شده بود اظهار داشت: رسانه⁯های جمعی رکن رکین حوزه سلامت و پشتوانه قوی برای فرهنگ⁯سازی در این حوزه هستند.



وی با بیان اینکه در حوزه سلامت هیچ کار بزرگی به ثمر نخواهد نشست مگر با تلاش خبرنگاران رسانه⁯های جمعی استان، تصریح کرد: رسانه⁯های جمعی باید با نگاه نقادانه سازنده و نه سوزنده، حق و حقیقت را احراز کنند و بر اساس شرایط موجود جامعه اقدام به انتشار این حقایق در مسیر ارتقای سلامت کنند.



سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم به نمونه⁯ای از خلاء اطلاع⁯رسانی در جامعه اشاره کرد و یادآور شد: در بحث استفاده از گوشت خنک⁯شده، برخی دستگاه⁯ها اطلاع⁯رسانی خوبی نداشتند، برای همین اقبال مردم نسبت به استفاده از این گوشت⁯ها مناسب نبود.



حجازی ادامه داد: ممکن است در اثر تماس دست با گوشت گرم، بیماری⁯های کشنده⁯ای گریبانگیر افراد شود، کما اینکه یک مورد هم شخص مبتلا به این بیماری چندی پیش از دنیا رفت اما گوشت خنک گوشت تازه⁯ای است که در دمای چهار درجه خنک می⁯شود و به هیچ وجه عوارضی بیماری برای کسانی که اقدام به حمل یا خرد کردن آن می⁯کنند در پی ندارد.



قائم مقام وزیر بهداشت و درمان در بخش دیگری از سخنان خود نقش رسانه⁯های جمعی را در پیشگیری از بیماری⁯ها حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: رسانه⁯های جمعی می⁯توانند با انعکاس منطقی و علمی موضوعات، از بروز مسائلی که احتمال تبدیل به بحران و یا چالش در عرصه سلامت دارد جلوگیری کنند.



سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم تعامل با رسانه⁯های جمعی را یکی از راهبردهای این دانشگاه برشمرد و افزود: بنده در تمامی مسائل مرتبط با حوزه سلامت همکاری خواهم داشت تا با همکاری رسانه⁯های جمعی در ارتقای این حوزه گام⁯های ارزنده⁯ای برداشته شود.



در پایان این مراسم از روح⁯الله کریمی خبرنگار مهر در استان قم و تعدادی از خبرنگاران رسانه⁯های جمعی این استان به جهت نقش موثر آنها در ارتقای سلامت جامعه و انعکاس اخبار حوزه سلامت، با اهدای لوح سپاس و جوایزی تقدیر شد.



در بخشی از این لوح سپاس که به امضای دکتر سید شمس⁯الدین حجازی قائم مقام وزیر بهداشت و درمان و سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قم رسیده است، آمده: اشاعه سلامت، تلاشی است در جهت رشد و اعتلای فکری و روحی جامعه که آینده روشن سرزمین و آرامش خاطر نسل فردای ایران اسلامی را در بر دارد و هر بذری که امروز در عرصه سلامت افشانده می⁯شود، فردا روز درختی خواهد شد، هر چه انبوه⁯تر و تناورتر، با سایه⁯ای به پهنای ایران زمین؛ سایه⁯ای عادلانه و گسترده.



شما یکی از رزمندگان این جبهه مقدس هستید که با مجاهدت و دلسوزی، در پی گسترش امکانات بهداشتی، درمانی و ارتقای سلامت برای آحاد این ملت بزرگ است. در هفته سلامت دست پرمهر شما را می⁯فشاریم و از درگاه حق، دوام این توفیق را برایتان آرزومندیم.