سهام قابل واگذاری بیمه دانا و آسیا در سال 89 مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر در فهرست بنگاهها و فعالیتهای دولتی مشمول واگذاری، 524 شرکت مشمول واگذاری است که 489 شرکت در فهرست گروه یک یعنی شرکتهای ذیل اصل44 و 35 شرکت در فهرست گروه 2 یعنی شرکت های صدر اصل 44 قرار دارند.

سازمان خصوصی سازی درآمد ناشی از واگذاری این 524 شرکت را 12 هزار و 500 میلیارد تومان در نظر گرفته که قرار است 8 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون اختصاص یابد و 4 هزار و 500 میلیارد تومان وجه نقد از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی به خزانه واریز شود.

بیمه دانا و آسیا جزو زیرمجموعه های وزارت اقتصاد برای واگذاری هستند و در کنار بیمه دانا با 61 درصد، بیمه آسیا با 32.8 درصد در این بخش واگذاری های دیگری از جمله38 درصد بانک صادرات،40.8 بانک تجارت و 75 درصد پست بانک به چشم می خورد.

با توجه به استقبالی که فعالان بازار سرمایه از سهام شرکت های بیمه ای داشته اند و ویژگی های خاص این صنعت، انتظار می رود سهام شرکتهای متعلق به صنعت بیمه بار دیگر به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

همچنین برخی شرکتهای بیمه خصوصی نیز فعالبت خود برای عرضه سهام در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران را شروع کرده اند که در صورت پذیرش آنها، سهم صنعت بیمه در بورس به مراتب بیشتر خواهد شد.

