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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۷:۱۸

در نشست فوتبال ساحلی منطقه/

برنامه‌های 5 ساله فوتبال ساحلی ارائه شد/ استقبال فیفا از برنامه های ایران

برنامه‌های 5 ساله فوتبال ساحلی ارائه شد/ استقبال فیفا از برنامه های ایران

در نشست کشورهای منطقه آسیا در دمام عربستان برنامه 5 ساله فوتبال ساحلی ایران ارائه و مورد استقبال نمایندگان فیفا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فوتبال ساحلی کشورهای منطقه آسیا طی چهار روز در شهر دمام عربستان برگزار شد که فریدون معینی سرپرست کمیته تیم های ملی و رئیس کمیته جوانان به همراه علی رضا علی به همراه دهرویه رئیس کمیته و سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در این نشست شرکت کردند.

دراین نشست آسیایی رئیس کمیته جوانان و فوتبال ساحلی برنامه های 5 ساله فوتبال ساحلی در ایران به اطلاع نمایندگان کشورهای شرکت کننده رسید.

فریدون معینی درخصوص نتایج سفر به عربستان گفت: در این نشست 4 روزه که به منظور تبادل نظر درخصوص گسترش فوتبال ساحلی و ارائه طرح هایی نوین برای برگزاری رقابت های جام باشگاههای فوتبال ساحلی در آسیا و همچنین طرح ایده های جدید برگزار شد و سازمان "بیچ ساکر" زیرنظر فیفا مجری برگزاری آن بود شرکت کردیم .

وی افزود: در این نشست که با حضورعلی رضاعلی رئیس کمیته فوتبال ساحلی، دهرویه مربی تیم ملی و بنده به عنوان مدیرفنی تیم ملی برگزار شد ، در خصوص مربیگری حرفه ای، مدیریت مسابقات و بازاریابی موارد مفیدی ارائه شد.
 
معینی یادآور شد : در دوره مربیگری حرفه ای اونگارا سرمربی تیم ملی کانادا به عنوان مدرس ، الکس و مارکو ازکمیته بازاریابی جام جهانی و فیفا هم دوره های مدیریت و بازاریابی را تدریس کردند و اطلاعات خوبی در فوتبال ساحلی ارائه دادند. در دوره مدیریت مسابقات نیز مواردی چون چگونگی زیر ساختها و ایده های جدید مطالبی را مطرح کردند.آنها از کشورهای خاورمیانه که به دلیل استفاده از منابع نفتی در فوتبال ساحلی درآمدزایی نمی کنند ، انتقاد کردند.

معینی در پایان گفت: مسئولان برگزارکننده این نشست خواستار برنامه 5 ساله درفوتبال ساحلی شدند که ایران جزو معدود کشورهایی بود که برنامه 5 ساله خود را ارائه کرد که مورد استقبال نمایندگان فیفا قرارگرفت و من به عنوان مدیرفنی تیم های ملی فوتبال ساحلی برنامه های گذشته و آینده فوتبال ساحلی ایران را بصورت طرح ابتدایی ارائه کردم .
کد مطلب 1061859

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