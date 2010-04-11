به گزارش خبرگزاری مهر، نشست فوتبال ساحلی کشورهای منطقه آسیا طی چهار روز در شهر دمام عربستان برگزار شد که فریدون معینی سرپرست کمیته تیم های ملی و رئیس کمیته جوانان به همراه علی رضا علی به همراه دهرویه رئیس کمیته و سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی در این نشست شرکت کردند.

دراین نشست آسیایی رئیس کمیته جوانان و فوتبال ساحلی برنامه های 5 ساله فوتبال ساحلی در ایران به اطلاع نمایندگان کشورهای شرکت کننده رسید.



فریدون معینی درخصوص نتایج سفر به عربستان گفت: در این نشست 4 روزه که به منظور تبادل نظر درخصوص گسترش فوتبال ساحلی و ارائه طرح هایی نوین برای برگزاری رقابت های جام باشگاههای فوتبال ساحلی در آسیا و همچنین طرح ایده های جدید برگزار شد و سازمان "بیچ ساکر" زیرنظر فیفا مجری برگزاری آن بود شرکت کردیم .



وی افزود: در این نشست که با حضورعلی رضاعلی رئیس کمیته فوتبال ساحلی، دهرویه مربی تیم ملی و بنده به عنوان مدیرفنی تیم ملی برگزار شد ، در خصوص مربیگری حرفه ای، مدیریت مسابقات و بازاریابی موارد مفیدی ارائه شد.

معینی یادآور شد : در دوره مربیگری حرفه ای اونگارا سرمربی تیم ملی کانادا به عنوان مدرس ، الکس و مارکو ازکمیته بازاریابی جام جهانی و فیفا هم دوره های مدیریت و بازاریابی را تدریس کردند و اطلاعات خوبی در فوتبال ساحلی ارائه دادند. در دوره مدیریت مسابقات نیز مواردی چون چگونگی زیر ساختها و ایده های جدید مطالبی را مطرح کردند.آنها از کشورهای خاورمیانه که به دلیل استفاده از منابع نفتی در فوتبال ساحلی درآمدزایی نمی کنند ، انتقاد کردند.



معینی در پایان گفت: مسئولان برگزارکننده این نشست خواستار برنامه 5 ساله درفوتبال ساحلی شدند که ایران جزو معدود کشورهایی بود که برنامه 5 ساله خود را ارائه کرد که مورد استقبال نمایندگان فیفا قرارگرفت و من به عنوان مدیرفنی تیم های ملی فوتبال ساحلی برنامه های گذشته و آینده فوتبال ساحلی ایران را بصورت طرح ابتدایی ارائه کردم .