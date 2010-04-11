افزایش 21 ماه به دوره سوم شوراهای اسلامی تصویب شد

حمزه خوارزمشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از تصویب طرح ادغام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی برای جلوگیری از صرف گزینه های گزاف و هدر رفتن بیت المال، با تصویب یک الحاقیه به این مصوبه، طول دوره سوم شوراهای اسلامی را به مدت 21 ماه افزایش داد.

وی ادامه داد: به دنبال این امر، انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و انتخابات چهارم شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار می شود.

این مسئول بیان کرد: اگر 21 ماه به دوره سوم شوراها افزوده نمی شد، طول دوره چهارم شوراها برای اجرایی شدن مصوبه مجمع تشخیص مصحلت نظام به منظور ادغام انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 21 ماه می شد.

21 ماهه شدن دوره چهارم شوراها صدمات و ضررهای فراوانی دارد

خوارزمشاهی عنوان داشت: بر اساس نظر کارشناسان، مرکز پژوهشهای مجلس و نظرات کارشناسی شورای عالی استانها 21 ماهه شدن دوره چهارم شوراها صدمات و ضررهای فراوانی را به جایگاه و کارآیی شورا در آن دوره وارد می کند و سبب می شود که علاوه بر کاهش چشمگیر مشارکت مردم، نخبگان و صاحبنظران، مشارکت بسیار کمتری در کاندیداتوری این دوره از انتخابات شوراها داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: چون مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح ادغام انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را تصویب کرده است، می توانست برای اجرایی شدن این ادغام به جای 21 ماهه شدن دوره چهارم از طریق یک الحاقیه، 21 ماه به دوره سوم اضافه کند تا این ادغام از انتخابات دوره چهارم شوراها و یازدهم ریاست جمهوری اجرایی شود.

این مسئول افزود: خوشبختانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با انجام یک الحاقیه مهم و ضروری به مصوبه خود، طول دوره سوم شوراها را در مصوبه خود به 21 ماه افزایش داد.

وی یادآور شد: مصوبات این مجمع در صورت تایید مقام معظم رهبری همچون قانون لازم الاجرا است و این مصوبه و الحاقیه نیز جهت تایید نهایی و اجرایی شدن به خدمت مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.