پرویز داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، عنوان کرد: هم اکنون با توجه به شرایط کنونی کشور نیازمند کار وتلاش بسیارزیاد در همه عرصه هاست.

وی با بیان اینکه کاروتلاش زیاد زمینه ساز رسیدن به اهداف عالی نظام در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه است، گفت: در کنار تمام گفتگوها ومناقشات سیاسی که در کشور وجود داشته است اگر همه مردم وبویژه مسئولان تمرکز خود را بر روی کار وتلاش بیشتر بگذارند خواهند توانست سایر افکار وایده ها را هم دراین چارچوب با خودهمجهت نمایند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب با تیزبینی که داشتند این موضوع را تبیین کردند وامسال را به نام همت وکار مضاعف نامگذاری کردند، گفت: به نظر من نامگذاری امسال یکی از بهترین سیاستهایی است که می تواند یک وحدت عملی را بین همه درجامعه ایجاد نماید.