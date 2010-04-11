به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر امیر اکبری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از یکسان⁯نبودن نگاه دستگاه⁯های دولتی به موضوع استفاده از دخانیات انتقاد کرد و گفت: همه ما می⁯دانیم که استفاده از دخانیات تبعات منفی زیادی را به بار می⁯آورد اما نگاه شرکت دخانیات و وزارت بهداشت در این موضوع نگاه یکسانی نیست.



وی ادامه داد: یکی از اهداف هفته سلامت این است که هم⁯افزایی در دستگاه⁯ها ایجاد شود تا نتیجه آن به ارتقای سطح سلامت جامعه منجر شود.



رئیس مرکز بهداشت استان قم افزود: بر اساس پژوهشی که در قم انجام شد حدود 4 درصد پسران 15 تا 24 سال به طور متوسط روزانه 11،2 نخ سیکار می⁯کشند و مصرف قلیان نیز در بین این گروه سنی بیشتر از مصرف سیگار است.



بیماری، ارمغان شهرنشینی



اکبری با اشاره به شعار امسال هفته سلامت گفت: امسال به دلیل تبعاتی که شهرنشینی زندگی انسان⁯ها را به مخاطره انداخته است، هفته سلامت به شعار شهرنشینی و سلامت نامگذاری شده است تا این شعار به عنوان محور برنامه⁯ریزی سلامت در همه کشورها در نظر گرفته شود.



وی ادامه داد: همه کشورهای جهان به واسطه زندگی شهری و سکنی⁯گزیدن بخش زیادی از جمعیت در شهرها، با مشکلات عدیده⁯ای مواجه هستند.



رئیس مرکز بهداشت قم انواع بیماری⁯ها و مشکلات روحی و جسمی را ارمغان زندگی شهری برای بشر دانست و افزود: کم⁯تحرکی یکی از چالش⁯هایی است که گریبانگیر شهرنشینان شده است که مهم⁯ترین دلیل این مشکل، استفاده از تکنولوژی روز است.



وی گفت: در حال حاضر ابزار مکانیکی جای خودش را به تکنولوژی داده است و بسیاری از کارهایی که با مشارکت یدی انجام می⁯شد امروز با دستگاه⁯های پیشرفته انجام می⁯شود.



وضعیت تغذیه مناسب نیست



اکبری مناسب نبودن وضعیت تغذیه را از دیگر چالش⁯های زندگی شهری عنوان کرد و یادآور شد: مسائل مختلفی زندگی مردم در شهرها را دچار مشکل کرده است که باید برای رفع آنها فرهنگ⁯سازی شود.



وی با بیان اینکه برنامه⁯ریزی⁯های حوزه سلامت تابع عرضه و تقاضاست، تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر سرمایه⁯ها صرف بیمارستان⁯سازی می⁯شود، چون مردم و مسئولان ما امروز درمان را طلب می⁯کنند.



اکبری اضافه کرد: متاسفانه بخش پیشگیری آن گونه که باید مورد توجه قرار نمی⁯گیرد.رئیس مرکز بهداشت استان قم نقش رسانه⁯های جمعی در ارتقای سلامت جامعه را حائز اهمیت و پررنگ دانست و اظهار داشت: تلاش⁯های رسانه⁯های جمعی باعث به ثمر نشستن برنامه⁯ها و اهداف بخش سلامت شده است و بدون این تلاش⁯ها تحقق سلامت جامعه میسر نخواهد بود.