به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر امیر اکبری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از یکساننبودن نگاه دستگاههای دولتی به موضوع استفاده از دخانیات انتقاد کرد و گفت: همه ما میدانیم که استفاده از دخانیات تبعات منفی زیادی را به بار میآورد اما نگاه شرکت دخانیات و وزارت بهداشت در این موضوع نگاه یکسانی نیست.
وی ادامه داد: یکی از اهداف هفته سلامت این است که همافزایی در دستگاهها ایجاد شود تا نتیجه آن به ارتقای سطح سلامت جامعه منجر شود.
رئیس مرکز بهداشت استان قم افزود: بر اساس پژوهشی که در قم انجام شد حدود 4 درصد پسران 15 تا 24 سال به طور متوسط روزانه 11،2 نخ سیکار میکشند و مصرف قلیان نیز در بین این گروه سنی بیشتر از مصرف سیگار است.
بیماری، ارمغان شهرنشینی
اکبری با اشاره به شعار امسال هفته سلامت گفت: امسال به دلیل تبعاتی که شهرنشینی زندگی انسانها را به مخاطره انداخته است، هفته سلامت به شعار شهرنشینی و سلامت نامگذاری شده است تا این شعار به عنوان محور برنامهریزی سلامت در همه کشورها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: همه کشورهای جهان به واسطه زندگی شهری و سکنیگزیدن بخش زیادی از جمعیت در شهرها، با مشکلات عدیدهای مواجه هستند.
رئیس مرکز بهداشت قم انواع بیماریها و مشکلات روحی و جسمی را ارمغان زندگی شهری برای بشر دانست و افزود: کمتحرکی یکی از چالشهایی است که گریبانگیر شهرنشینان شده است که مهمترین دلیل این مشکل، استفاده از تکنولوژی روز است.
وی گفت: در حال حاضر ابزار مکانیکی جای خودش را به تکنولوژی داده است و بسیاری از کارهایی که با مشارکت یدی انجام میشد امروز با دستگاههای پیشرفته انجام میشود.
وضعیت تغذیه مناسب نیست
اکبری مناسب نبودن وضعیت تغذیه را از دیگر چالشهای زندگی شهری عنوان کرد و یادآور شد: مسائل مختلفی زندگی مردم در شهرها را دچار مشکل کرده است که باید برای رفع آنها فرهنگسازی شود.
وی با بیان اینکه برنامهریزیهای حوزه سلامت تابع عرضه و تقاضاست، تصریح کرد: در حال حاضر بیشتر سرمایهها صرف بیمارستانسازی میشود، چون مردم و مسئولان ما امروز درمان را طلب میکنند.
اکبری اضافه کرد: متاسفانه بخش پیشگیری آن گونه که باید مورد توجه قرار نمیگیرد.رئیس مرکز بهداشت استان قم نقش رسانههای جمعی در ارتقای سلامت جامعه را حائز اهمیت و پررنگ دانست و اظهار داشت: تلاشهای رسانههای جمعی باعث به ثمر نشستن برنامهها و اهداف بخش سلامت شده است و بدون این تلاشها تحقق سلامت جامعه میسر نخواهد بود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز بهداشت استان قم از آنچه عدم یکسان بودن نگاه دستگاههای دولتی به موضوع استفاده از دخانیات بود، انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکتر امیر اکبری بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از یکساننبودن نگاه دستگاههای دولتی به موضوع استفاده از دخانیات انتقاد کرد و گفت: همه ما میدانیم که استفاده از دخانیات تبعات منفی زیادی را به بار میآورد اما نگاه شرکت دخانیات و وزارت بهداشت در این موضوع نگاه یکسانی نیست.
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