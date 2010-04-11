برگزاری نمایشگاه سلیمانیه برای شناساندن ظرفیتهای کرمانشاه مهم است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی بعداز ظهر یکشنبه در نشست برنامه ریزی برگزاری نمایشگاه کشورمان در سلیمانیه عراق، اظهار داشت: تمام نکات و موارد مهم و ضروری جهت برگزاری مطلوب و تاثیرگذار استان در سلیمانیه باید لحاظ شود و با توجه به برگزاری نمایشگاه در سال 1387 در سلیمانیه نقاط ضعف آن نیز باید به دقت احصاء شود.

وی تاکید کرد: کمیته های تخصصی زیرمجموعه برگزاری نمایشگاه باید به سرعت کار خود را شروع نمایند و نهایت تلاش خود را برای برگزاری مطلوب نمایشگاه بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به بررسی های صورت گرفته برای برگزاری نمایشگاه در اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه امسال را زمانی مناسب برای برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: چنانچه تاریخ اوایل تیر ماه و اواخر خرداد ماه با مسئولین استان سلیمانیه به نتیجه قطعی و نهایی رسید با توجه به فرصت باقیمانده تمام برنامه ها و کارها باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

هفت کمیته جهت برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه سلیمانیه تشکیل شده است

در ادامه این جلسه رئیس سازمان بازرگانی استان با اشاره به برنامه های لحاظ شده برای برگزاری مطلوب نمایشگاه در استان سلیمانیه گفت: تاکنون هفت کمیته جذب و پذیرش، امور گمرکی و حمل و نقل ، روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات، انتظامی، تشریفات و اسکان ، امور مالی و امور برون مرزی برای برگزاری مطلوب نمایشگاه در سلیمانیه تشکیل شده است.

اصغر میرزایی خاطرنشان کرد: ستاد برگزاری این نمایشگاه به ریاست معاون برنامه ریزی استانداری و دبیری سازمان بازرگانی استان و اعضایی مرکب از سازمانهای جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و دیگر سازمان های مرتبط تشکیل شده که تاکنون چندین طرح و برنامه را مطرح و به تصویب رسانده است.