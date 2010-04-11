جسد کاژینسکی وارد لهستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، هزاران نفر از مردم لهستان در مراسم گرامیداشت رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت این کشور که روز گذشته بر اثر سانحه هوایی جان باختند، شرکت کردند.

امروز یکشنبه همچنین جسد "لخ کاژینسکی" طی مراسمی رسمی وارد پایتخت لهستان شد. در این مراسم مقامهای بلند پایه کشوری و لشکری با حضور در پای تابوت وی ادای احترام کردند.

"دونالد توسک" نخست وزیر لهستان در رابطه با سقوط هواپیمای حامل رئیس جمهور و هیئت همراه وی در غرب روسیه گفت که این رویداد بزرگترین فاجعه در لهستان از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون بوده است.

این در حالی است که شهروندان لهستانی در خارج از این کشور نیز با تجمع در کلیساها به گرامیداشت یاد رئیس جمهور فقید خود پرداخته اند.

کاژینسکی به همراه همسرش و 130 نفر از اعضای بلند پایه دولت لهستان به روسیه می رفتند تا در مراسم یادبود 22 هزار لهستانی زندان کاتیان که در سال 1940 توسط پلیس مخفی استالین قتل عام شده بودند، شرکت کنند.

طبق گزارش منابع روسی هواپیمای توپولف حامل کاژینسکی 20 سال قدمت داشته و خلبان آن در فرود آوردن این هواپیما ناموفق عمل کرده به طوریکه هواپیما پس از برخورد با درختان در جنگل سقوط کرده است.