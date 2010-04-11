دولت در اجرای اصل 44 عملکرد موفقی نداشت/ تذکر دیوان درباره نحوه واگذاری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات تحویل زودتر از موعد گزارش تفریغ بودجه را از مهمترین کارهای دیوان محاسبات در سال 88 عنوان کرد و گفت: دیوان در سال 88 توانست به مدت یک ماه گزارش تفریغ را زودتر از لایحه بودجه، مجلس ارائه دهد.

رحمانی فضلی افزود: ارائه گزارش تفریغ بودجه باعث خواهد شد که تا دولت و مجلس با استفاده از تجربیات سال قبل با دقت و کارشناسی بیشتری عمل نماید.



وی همچنین اظهار داشت: گزارشات موضوعی از دیگر تصمیمات دیوان است که این گزارشات برای امر پیشگیری در نظر گرفته شده است، از جمله در بحث مالیات، نفت و بیمه‌‌ها و مسائل عمرانی گزارش‌های موردی سه ماهه و یک ماهه صورت گرفته است.



رئیس دیوان گفت: همچنین گزارشات حساب ذخیره‌ارزی و اصل 44 را یک ماهه انجام می‌دهیم.



تذکر دیوان محاسبات درباره حساب ذخیره ‌ارزی





وی با بیان این که دیوان در مورد حساب ذخیره ‌ارزی تذکراتی را در زمینه هزینه کرد آن ارائه داده‌است گفت: در خصوص اصل 44 قانون اساسی و عدول از قوانین و کاستی‌ها گزارش‌هایی را ارائه کرده ایم.



رحمانی فضلی همچنین حسابرسی ضمنی را از دیگر کارهای مهم دیوان دانست و اظهار داشت: در تفریغ بودجه گزارشات یک سال قبل بررسی و ارائه خواهد شد.



وی در ادامه گفت: در سال 88 برای امر پیشگیری، حسابرسی ضمنی انجام پذیرفت و همزمان بحث مالیات مالی و رویدادهای مالی را در کنار دستگاه‌ها اجرا کردیم.



رئیس دیوان خاطر نشان کرد: دیوان همچنین گزارش‌های سه دوازدهم و نه دوازدهم را تهیه و به مجلس، دولت و کمیسیون‌ها ارائه کردیم.



رحمانی فضلی با اشاره به اینکه اگر دستگاه اجرایی در گزارش سه دوازدهم متوجه تخلفی در عملکرد خود شاهد نماید 9 و یا 6 ماه فرصت خواهد داشت تا آن را حل نماید، ادامه داد: زمانی که تذکرات را در خصوص تخلفات دستگاه اجرایی ارائه می‌شود جایی برای صحبت و گلایه نخواهد نماند که دیوان این تخلفات را اعلام نکرده است.

گزارش دیوان به مجلس مبنای خوبی برای تنظیم برنامه بعدی است





رئیس دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنانش از ارزیابی عملکرد چهار ساله برنامه پنجم، گفت: دیوان می‌تواند عملکرد چهار ماه را به مجلس و کمیسیون ارائه دهد واین عملکرد میزان پایبندی دولت به برنامه میزان موفقیت و انحرافات را مشخص کرده است و این مسئله مبنای بسیار خوبی برای تنظیم برنامه بعدی خواهد شد.



رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: اگر مجموع استان‌های کشور را 30 استان در نظر بگیریم دیوان محاسبات در حدود 170الی 180 گزارش عملکرد ارائه کرده است و این کار در نوع خود بی‌نظیر است.



رئیس دیوان محاسبات با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات و دولت در حوزه مالیات همکاری خوبی را با یکدیگر داشته‌اند، افزود: با کمک دیوان حدود 2400 میلیارد تومان عدم پرداخت مالیات شناسایی شد و دولت نسبت به اعلام وصول آن اقدام نمود.



وی افزود: در مقوله حسابرسی آنلاین نیز دیوان پیشرفت های زیادی داشته است که با افتتاح آن چهار هزار نقطه با دیوان متصل و نکات درآمدی و هزینه‌ای آن مشخص خواهد شد.



رحمانی فضلی همچنین از اجرایی شدن عملیات آف لاین خبر داد و گفت: در این زمینه محاسبات اعداد و ارقام داده‌هایی که با تاخیر صورت گرفته، انجام خواهد شد و سعی دیوان بر این است که این نوع نظارت در سال آینده به صورت همزمان صورت گیرد.



وی تصریح کرد: با این سیستم میزان تخلفات عمومی به ده درصد خواهد رسید و این ده درصد شامل کسانی است که به عمد خواهان تخلف هستند.



رئیس دیوان با اشاره به جلسات دیوان محاسبات با کمیسیون‌های مختلف مجلس اظهار داشت: در این جلسات عملکرد دستگاههای مرتبط با کمیسیون‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.



دیوان محاسبات کاملاً بر فعالیت‌های مهم و اصلی مالی کشور نظارت دارد





وی با تاکید بر این که دیوان در سال 88 سال خوبی را پشت سر گذاشته است گفت: دیوان محاسبات کاملاً بر جریان‌های مهم و اصلی مالی و فعالیت‌های مالی کشور نظارت دارد و خلاف یا انحراف و یا عدم توجه به قوانین را تذکر خواهد داد.



رحمانی فضلی ضمن بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه سال 88 در دی ماه سال آینده و قبل از بودجه سال 90 تقدیم مجلس می شود افزود: با پایان یافتن سال 88 و پس از جمع‌بندی اسناد مالی، گزارش تفریغ سال 88 شروع خواهد شد.



رئیس دیوان محاسبات همچنین در بخش دیگری از سخنانش در خصوص برنامه‌های سال آتی دیوان اظهار داشت: بحث نظارت آن‌لاین، حسابرسی ضمنی از لایحه هدفمندکردن از موضوعات مورد بررسی سال آینده است.



رحمانی فضلی در خصوص ارزیابی و عملکرد دیوان در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: دیوان از نظر کمیت و کیفیت این قانون، بررسی‌هایی را صورت داد. طبق بررسی‌های انجام شده، دولت در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی نتوانسته است به عملکرد موفقی داشته باشد.



تذکر دیوان محاسبات به دولت درباره نحوه واگذاری مخابرات و نمایشگاهها





رئیس دیوان اظهار داشت: در نحوه واگذاریهایی که دولت انجام داده است مسائل مختلفی مانند مخابرات، نمایشگاهها و برخی موارد وجود داشته است که دیوان تذکرات لازم را داده است.



وی تاکید کرد: یکی از نگرانی‌ها در بحث واگذاریها نحوه اداره کردن شرکت‌ها و هزینه منابعی است که از این محل‌ها استحصال می‌شود.



رئیس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه شرکت‌های شبه دولتی عمدتاً خریدار این سهام‌ها هستند گفت: این مسائل باعث می‌شود که اهداف اصل 44 که جمع‌آوری نقدینگی و مدیریت و ایجاد رقابت و ایجاد انگیزه محقق نشود.

