به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها فردا با حضور غلامرضا مصباحی‌مقدمرئیس کمیسیون ویژه مجلس ،‌ یحیی آل‌اسحاق رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، جمشید پژویان استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عبدالرضا داوری مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی صنایع مس در دانشگاه صنعتی شریف مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.

این جلسه که در پایان سخنرانی و پرسش و پاسخ امروز دانشجویان این دانشگاه با حضور منوچهر متکی اعلام شد از ساعت 15 الی 17 فردا دوشنبه به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در تالار جابربن حیان این دانشگاه برگزار می‌شود.

