به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سرایی نیا معاون بازاریابی وفروش ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: به دلیل ظرفیت محدود تسهیلات خرید، فروش خودرو بااستفاده از این شرایط برای ماه های آینده قابل تمدید نیست.

وی گفت: این شرایط که در اسفند ماه اعلام شد، چنان برای خریداران خودرو جذاب بوده که حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز بسیاری از آنان به خرید خودرو در نمایندگی های مجاز ایران خودرو اقدام کردند.

معاون بازاریابی وفروش ایران خودرو اظهار داشت: خرید خودرو با چک که ساده و بدون مشکل در دریافت وام انجام می شود، بسیار مورد توجه مشتریان قرار گرفته و توانسته اند با استفاده از این روش و خرید از ایران خودرو، خودروی خود را ارتقا دهند.

وی تحویل فوری خودرو را از دیگر ویژگی های این شرایط دانست و گفت: مشتریانی که مایل به سرمایه گذاری واستفاده از سود 22 درصدی هستند، نیز می توانند از روش های پیش فروش نوروزی استفاده کنند.

معاون بازاریابی وفروش ایران خودرو یادآورشد: متقاضیان خودروی صفر می توانند با استفاده از شرایط فروش نوروزی ایران خودرو، محصولاتی از قبیل سمند ال ایکس بنزینی ودوگانه سوز، سورن، سمند ای ال، مدل های متنوع پژو 405، پژوپارس، پژو 206 تیپ های 2 و3 ،پژو 206 صندوقدار مدل V9 ،v1 و v20،وانت باردو ونیز پژوروآی پایه گاز سوز و در گروه خودرو های لوکس ایران خودرو ، محصولاتی از قبیل گراندویتارا و پژو407 با تخفیفهای ویژه خریداری کنند.