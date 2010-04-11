به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر سرایی نیا معاون بازاریابی وفروش ایران خودرو با بیان این مطلب گفت: به دلیل ظرفیت محدود تسهیلات خرید، فروش خودرو بااستفاده از این شرایط برای ماه های آینده قابل تمدید نیست.
وی گفت: این شرایط که در اسفند ماه اعلام شد، چنان برای خریداران خودرو جذاب بوده که حتی در ایام تعطیلات نوروز نیز بسیاری از آنان به خرید خودرو در نمایندگی های مجاز ایران خودرو اقدام کردند.
معاون بازاریابی وفروش ایران خودرو اظهار داشت: خرید خودرو با چک که ساده و بدون مشکل در دریافت وام انجام می شود، بسیار مورد توجه مشتریان قرار گرفته و توانسته اند با استفاده از این روش و خرید از ایران خودرو، خودروی خود را ارتقا دهند.
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