اولین آموزشگاه استثنایی هوشمند در اراک فعالیت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، کاظم فرخزاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: در سالهای اخیر مباحث مربوط به آموزشگاه های هوشمند در برخی از استانهای کشور اجرا شده است ولی هم اینک هیچ آموزشگاه هوشمندی برای کودکان معلول و ناتوان ذهنی فعالیت ندارد.

وی با اشاره به اینکه به منظور برخورداری این کودکان از برنامه های آموزشی اولین آموزشگاه هوشمند ویژه کودکان استثنایی کشور در اراک راه اندازی شده است بیان داشت: در این آموزشگاه بر اساس نیازها و توانایی های افراد و دانش آموزان استثنایی به آنان آموزش های تحصیلی ارائه می شود.

فرخزادی یادآور شد: در تعریف این آموزشگاه هوشمند تعریف مدارس استثنایی رعایت شده و مربیان در قالب کتب آموزشی ارائه شده از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی اقدام به ارائه آموزش های هوشمند به کودکان واجد شرایط می کنند.

مدیر اولین اموزشگاه هوشمند کودکان استثنایی کشور تاکید کرد: برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده در تاسیس این آموزشگاه راه طولانی وجود دارد که می طلبد برای محقق شدن این اهداف مسئولان دستگاه های مربوط همکاری بیشتری با این آموزشگاه صورت دهند.

