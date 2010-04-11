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۲۲ فروردین ۱۳۸۹، ۱۹:۴۰

با رای کمیته انضباطی/

علیرضا نیکبخت واحدی بخشیده شد/ حضور در تمرینات از روز دوشنبه

علیرضا نیکبخت واحدی بخشیده شد/ حضور در تمرینات از روز دوشنبه

بازیکن جنجالی تیم فوتبال استیل آذین عصر امروز و پس از حضور در جلسه کمیته انضباطی مورد بخشش مسئولان باشگاه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نیکبخت واحدی که چند هفته پیش و به دنبال برخی بی انضباطی ها از سوی حمید استیلی در اختیار باشگاه قرار گرفته بود، عصر یکشنبه در جلسه کمیته انضباطی باشگاه استیل آذین قرار گرفت و در پایان مقرر شد از روز دوشنبه در تمرینات این تیم شرکت کند.

رئیس کمیته انضباطی باشگاه استیل آذین در پایان این نشست گفت: مسائل و اتفاقاتی که منجر به کنارگذاشتن نیکبخت از تمرینات شده بود را در این نشست مرور کردیم و تخلفات این بازیکن را هم مورد بررسی قرار دادیم.

ظفرقندی با بیان اینکه تنبیهاتی را برای این بازیکن در نظر گرفته ایم ادامه داد: با وجود این تنبیهات قرار شد نیکبخت واحدی از فردا در تمرینات شرکت و خود را به کادر فنی تیم معرفی کند.

تیم فوتبال استیل آذین با شکست برابر ذوب آهن در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی برابر ذوب آهن - که روز پنجشنبه 19 فروردین برگزار شد - از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند و باید برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا در لیگ برتر تلاش کند.

کد مطلب 1061948

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