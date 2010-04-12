موفقیت کشور در کاهش هزینه های تولید آهن با نانو فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ساسان اطرج مجری این طرح در خصوص دیرگدازها گفت: یکی از محصولات پرمصرف و مهم در صنایع حرارتی تولید آهن، فولاد و سیمان، دیرگدازهای ریختنی هستند که نوع و کیفیت آنها تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت و قیمت تمام شده محصولات صنایع حرارتی دارد. بنابراین برای کاهش هزینه های تولید و رقابت در بازارهای جهانی باید از مواد دیرگداز با دوام بیشتر و مناسب تر استفاده کرد.
وی با بیان اینکه دیرگدازهای ریختنی با اتصال ژل نانو سیلیس از استحکام خمشی گرم، مقاومت به شوک حرارتی و مقاومت به اکسیداسیون برخوردار می شوند ادامه داد: با این مواد جدید صنایع تولید کننده آهن، فولاد و دیگر فلزات غیر آهنی و همچنین صنایع مختلف دیگر مانند سرامیک، شیشه و سیمان یک ترکیب دیرگداز جایگزین جدید با کارایی بالا در فرایند عملیات حرارتی خواهند داشت و در کاربردهایی که دیرگداز احتیاج به دیرگدازی تحت بار بالا، مقاومت در برابر شوک حرارتی مناسب و مقاومت شیمیایی خوب دارد استفاده از ترکیبات دارای اتصال ژل نانو سیلیس باعث افزایش مقاومت ها و در نتیجه عمر دیرگدازها خواهد شد.
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