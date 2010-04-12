موفقیت کشور در کاهش هزینه های تولید آهن با نانو فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ساسان اطرج مجری این طرح در خصوص دیرگدازها گفت: یکی از محصولات پرمصرف و مهم در صنایع حرارتی تولید آهن، فولاد و سیمان، دیرگدازهای ریختنی هستند که نوع و کیفیت آنها تاثیر بسیار زیادی بر کیفیت و قیمت تمام شده محصولات صنایع حرارتی دارد. بنابراین برای کاهش هزینه های تولید و رقابت در بازارهای جهانی باید از مواد دیرگداز با دوام بیشتر و مناسب تر استفاده کرد.

وی با بیان اینکه دیرگدازهای ریختنی با اتصال ژل نانو سیلیس از استحکام خمشی گرم، مقاومت به شوک حرارتی و مقاومت به اکسیداسیون برخوردار می شوند ادامه داد: با این مواد جدید صنایع تولید کننده آهن، فولاد و دیگر فلزات غیر آهنی و همچنین صنایع مختلف دیگر مانند سرامیک، شیشه و سیمان یک ترکیب دیرگداز جایگزین جدید با کارایی بالا در فرایند عملیات حرارتی خواهند داشت و در کاربردهایی که دیرگداز احتیاج به دیرگدازی تحت بار بالا، مقاومت در برابر شوک حرارتی مناسب و مقاومت شیمیایی خوب دارد استفاده از ترکیبات دارای اتصال ژل نانو سیلیس باعث افزایش مقاومت ها و در نتیجه عمر دیرگدازها خواهد شد.

اطرج هدف از اجرای این طرح پژوهشی را دستیابی به دانش فنی ساخت دیرگدازهای ریختنی خودجاری بدون سیمان (در سیستم آلومینایی) در داخل کشور دانست و اظهار داشت: نتایج این کار پژوهشی نشان داد که در دیرگدازهای ریختنی دارای اتصال ژل نانو سیلیس موجب افزایش دما و استحکام می شود. این امر مزیت استفاده از اتصال ژل نانو سیلیس را به جای اتصال سیمانی نشان می دهد. وجود ذرات بسیار ریزدانه (ژل نانو سیلیس) در ترکیب این نوع دیرگدازهای ریختنی با داشتن سطح ویژه بسیار بالا باعث کاهش دمای تشکیل فاز مولایت می شود.