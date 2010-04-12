بارندگیهای اخیر دانشگاه خواجه نصیر را نقره داغ کرد/ تخریب تجهیزات 4 آزمایشگاه

محمد تقی بطحایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آب گرفتگی این دانشگاه بر اثر بارندگیهای اخیر تهران گفت: با شدت گرفتن باران، لوله فاضلاب یکی از بیمارستانهای اطراف دانشگاه به دلیل فشار آب دچار ترکیدگی و با فوران آب بخشی از دیوار دانشگاه تخریب شد.

وی ادامه داد: با تخریب دیوار دانشگاه، آب به داخل دانشگاه نفوذ کرد و وارد زیر زمین دانشگاه شد. از آنجا که چهار آزمایشگاه مرجع این دانشگاه در زیر زمین قرار دارد خسارت زیادی به تجهیزات آزمایشگاهی چهار آزمایشگاه مرجع وارد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نصیر، آزمایشگاههای زلزله، آب، ساختمان و حمل و نقل را از جمله آزمایشگاههایی ذکر کرد که در این بخش قرار دارند و گفت: این چهار آزمایشگاه از آزمایشگاههای مرجع دانشگاه هستند که پژوهشهای مربوط به حوزه هایی چون هیدرولیک و آسفالت در این بخشها انجام می شود.

بطحایی تاکید کرد: بر اثر این حادثه به ساختمان دانشگاه خسارتی وارد نشد ولی بخش عظیمی از تجهیزات آزمایشگاههای مرجع تخریب شد.

وی به میزان خسارات وارد شده به این دانشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: طبق برآوردهای انجام شده میزان خسارات وارد شده به این دانشگاه 4/5 میلیارد ریال است که در این زمینه نامه ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اختصاص اعتباراتی از محل بودجه های پیش بینی نشده برای جبران خسارات به این دانشگاه ارسال شده است.