جروزالم پست مدعی عدم تحویل اس 300 به ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جروزالم پست در ادامه نوشت: روسیه به جمعی از نمایندگان کنیست که به مسکو سفر کرده بودند اطمینان داده که سامانه اس 300 را تحویل ایران نمی دهد.

این در حالی است که روز 20 فروردین سال جاری یک مقام عالی رتبه روسی با تاکید بر ادامه مذاکرات روسیه برای تحویل موشک های اس 300 به ایران گفت که قرارداد فروش این سیستم دفاعی به تهران به اجرا درمی آید.

"میخائیل دیمیتریف" مدیر سازمان فدرال همکاری های فنی نظامی روسیه گفت: قرارداد فروش سامانه دفاع موشکی اس 300 به ایران به اجرا درخواهد آمد و این قرارداد فسخ نشده است.

وی افزود: روسیه همچنان مذاکرات خود را برای تحویل موشک های زمین به هوای اس 300 به ایران ادامه می دهد.

دیمیتریف تاکید کرد که روسیه هنوز زمان دقیق تحویل سامانه دفاع موشکی اس 300 به ایران را مشخص نکرده است.

قرارداد عرضه سیستم های اس 300 به ایران در ماه دسامبر 2005 امضا شده بود، اما روسیه به دلایلی تاکنون از تحویل این سیستم ها خود داری کرده است.

روز 8 فوریه 2010 "الکساندر فومین" معاون اول مدیر سازمان فدرال همکاری های فنی و نظامی روسیه علت تاخیر در اجرای قرارداد را وجود نقایص فنی این سیستم ها اعلام کرد و گفت که کشورش در حال رفع این نقایص است.

به گفته وی، نقایص فنی در بخش فرکانسهای رادیویی پیدا شده که برطرف می شوند.

روسیه در حالی مدعی وجود نقص فنی در سیستم اس 300 است که در روز 13 فروردین ماه سال جاری مسکو 15 سری از این سامانه را تحویل چین داد.