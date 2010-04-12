مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

جزئیات ثبت نام و تاریخ برگزاری آزمون دکتری تخصصی داروسازی اعلام شد

روش جدید محاسبه سود تسهیلات مسکن مهر اعلام شد

نصب کنتورهای سه تعرفه‌ای آغاز شد

ایران :

رئیس جمهور با اشاره به خطر زلزله خواستار شد؛ مهاجرت مردم از تهران با طرح‌های تشویقی دستگاه‌های اجرایی

در مراسم روز جهانی بهداشت عنوان شد؛ بی‌نیازی ایران از ورود داروی خارجی و اعزام بیمار

از سوی صندوق مهر امام رضا(ع) اعلام شد: افزایش میزان وام اشتغال خانگی و کارآفرینی

ابرار:

معاون سیاسی وزیر کشور خبر داد: اسفندماه زمان برگزاری انتخابات شورای شهر

یک نماینده: کاهش تورم اخیر ناشی از بیماری اقتصادی است

احتمال سئوال از رئیس جمهور در مجلس درخصوص علت متوقف کردن اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها



ابتکار:

رئیس کمیسیون آموزش مجلس: با وزیر آموزش و پرورش اتمام حجت کردیم

20 هزار میلیارد تومان در 9 ماه پیشنهاد شد؛ توافق کمیته مشترک دولت و مجلس

دادستان تهران خبر داد:‌آغاز رسیدگی به اتهامات نادران



اسرار:

شرق بالاخره منتشر شد

متکی مطرح کرد:‌ کوتوله‌های اروپایی سیاست غیراصولی را در مناسبات خود با تهران پیش می‌برند

دادستان تهران خبر داد: ‌طرح شکایت دولت از نادران



اطلاعات:

افزایش سقف وام و کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر

آیت الله هاشمی رفسنجانی:‌ همه باید تابع رهبری باشیم

تولید سامانه پیشرفته پدافند هوایی مرصاد

پول:

هشدار دوباره رئیس جمهور درباره زلزله پایتخت؛ حداقل باید 5 میلیون نفر از تهران بروند

میرتاج‌الدینی و نادران دو ساعت در مورد یارانه‌ها بحث و گفتگو کردند؛ مناظره معاون و اقتصاددان

احمد توکلی مطرح کرد: احتمال آغاز برنامه پنجم از سال آینده

تفاهم:

تازه‌ترین گزارش اکونومیست؛ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران افزایش می‌یابد

رئیس جمهور اعلام کرد: یارانه و زمین برای مهاجرت از تهران

مقام معظم رهبری: دولت آمریکا غیرقابل اعتماد است

تهران امروز:

پاسخ قاطع رهبر معظم انقلاب اسلامی به تهدید اوباما: آمریکا شریر و غیرقابل اعتماد است

احمدی نژاد:‌ 5 میلیون نفر باید از تهران بروند؛ دولت بر خلوت‌سازی پایتخت اصرار دارد

واکنش رئیس قوه قضائیه: طرح اتهام در تریبون‌های عمومی جرم است

جام جم :

3 توافق جدید دولت مجلس بر سر یارانه‌ها

رهبر معظم انقلاب: آمریکا با داشتن بمب اتم غیرقابل اعتماد است

رئیس جمهور: 5 میلیون نفر باید از تهران بروند؛ به کسانی که از تهران بروند زمین، وام 4 درصد و یارانه تعلق می‌گیرد



جوان:

رهبر معظم انقلاب اظهارات رئیس جمهور آمریکا را رسواکننده خواندند؛ تهدید اتمی در قرن 21 آمریکا غیرقابل اعتماد است

نمایندگان با اشاره به دور جدید ساختارشکنی‌های سران فتنه؛ دستگاه قضای پرونده سران فتنه را در سال 89 ببندد

5 میلیون نفر باید از پایتخت مهاجرت کنند؛ وام و زمین برای خروج از تهران



جمهوری اسلامی:

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان عالی رتبه نظامی و انتظامی: دنیا نباید از سخنان تهدیدآمیز اتمی رئیس جمهور آمریکا بگذرد

تظاهرات هزاران نفری مردم آمریکا علیه سیاست‌های اوباما

وزیر بهداشت خبر داد: جمع بندی نهایی پرونده تخلفات آزمون دستیاری 88 در قوه قضائیه



جهان صنعت:

مصباحی مقدم در مخالفت با ادعای تورم 15 درصدی هدفمندی یارانه‌ها: بهمنی مستنداتش را ارایه دهد

سکه 276 هزار تومان شد

تعویق یک ماهه؛ مقدمه نفی استیضاح بهبهانی



حمایت:

فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان علی رتبه نیروهای مسلح: ملت ایران توانایی ایستادگی در مقابل دشمنی‌ها را دارد

رئیس قوه قضائیه: طرح برخی اتهامات در رسانه‌ها جرم تلقی می‌شود

ناتوانی سازمان تامین اجتماعی در پرداخت بدهی بیمارستان‌ها



خراسان:

در دیدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل ارتش و سپاه و فرماندهان نظامی و انتظامی؛ رهبر انقلاب: تهدید رئیس جمهور‌ آمریکا به استفاده از سلاح اتمی علیه ایران رسوا کننده و به ضرر آنهاست

هشدارها نسبت به کاهش سن دوستی‌های خیابانی



دنیای اقتصاد:

عضو کمیته مشترک دولت و مجلس خبر داد؛ دو پیشنهاد جدید برای یارانه‌ها

صعود بازار طلا در هفته اول سال

بورس تهران در آستانه رکوردزنی 14 هزار واحدی



سیاست روز:

فرمانده کل قوا: دنیا نباید از سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا بگذرد

ابتکار هشدار داد: آنتن‌های مخابراتی نصب شده با خانه مردم یک متر فاصله دارند

وزیر بهداشت در دیدار با رئیس مجلس: هیچگونه ابهامی در سلامت برنج‌های وارداتی وجود ندارد

شرق:

اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از اول تیر

همزمان با تکذیب دیدار هاشمی رفسنجانی و لاریجانی تایید شد؛ دیدار هاشمی با بهزاد نبوی

رئیس قوه قضائیه: طرح اتهام در تریبون‌های عمومی جرم است

فرهنگ آشتی:

آیت الله هاشمی در دیدار دست اندرکاران روزنامه فرهنگ آشتی: در صورت احساس ضرورت در نماز جمعه شرکت می‌کنم

هیئت انتظامی بانکها فعال شد؛ اتمام حجت بانک مرکزی با بانکها

به منظور شرکت در کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح؛ وزیر خارجه عراق جمعه آینده به تهران می‌آید

فرهیختگان:

فرمانده کل قوا در دیدار با فرماندهان کل سپاه و ارتش: دولت آمریکا غیرقابل اعتماد است

بلیت سینما و تئاتر گران شد

آیت الله هاشمی رفسنجانی: در صورت احساس ضرورت در نماز جمعه شرکت می‌کنم



کاروکارگر:

وزیر مسکن و شهرسازی: تسهیلات‌ بافت‌های فرسوده هم قرض‌الحسنه می‌شود

سامانه پدافند هوایی موشکی برد متوسط مرصاد به تولید انبوه رسید

در دیدار مسئولان بنیاد مسکن؛ رئیس جمهوری خواستار تهیه برنامه ویژه برای انتقال 5 میلیون نفر از تهران شد



کیهان:

رهبر انقلاب در جمع فرماندهان نظامی تاکید کردند: تهدید هسته‌ای آمریکا علیه ایران قابل گذشت نیست

رئیس جمهور: 5 میلیون نفر باید از تهران بروند

با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند؛ 225 نماینده مجلس: ایران باید از آمریکا شکایت کند



گسترش:

خادم المله از گردهمایی بزرگ صنعتگران و بازرگانان ایران و برزیل می‌گوید؛ آغاز دور جدید همکاری‌های دو قطب جدید اقتصادی

از آغاز امسال اعطا می‌شود؛ هدایای ویژه دولت به کارمندان انتقالی از تهران

رکوردزنی های بورس ادامه دارد؛ خیز شاخص بورس به سوی 15 هزار واحد



وطن امروز:

رئیس جمهور در دیدار مدیران بنیاد مسکن خبر داد: برنامه ویژه کاهش جمعیت پایتخت

رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد: تولید انبوه نسل دوم سانتریفیوژها در آینده نزدیک

همزمان با ارائه طرح نمایندگان به هیئت رئیسه صورت گرفت؛ توافق دولت و مجلس برای اصلاح درآمد یارانه‌ها



همشهری:

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تهدید اخیر رئیس جمهور آمریکا: امروز کسانی که جنگ طلب واقعی هستند، نام صلح را بر زبان می‌آورند

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی: قوه قضائیه از هیچ تهدیدی نمی‌ترسد

تعویض کنتور برق 20 میلیون مشترک آغاز شد



هدف واقتصاد:

شاخص کل بورس به 14 هزار واحد نزدیک می‌شود؛ ادامه روند جهشی صعود شاخص بورس

رئیس کمیسیون ویژه با اشاره به اعلام تورم 15 درصدی اجرای هدفمندی یارانه‌ها؛ بانک مرکزی مستندات ارایه دهد

ورود محموله 6 میلیون تنی بنزین به ارزش 5/3 میلیون دلار