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۲ شهریور ۱۳۸۳، ۱۷:۰۳

تيم فوتبال سپاهان اصفهان جمعه به كشور بازمي گردد

تيم فوتبال فولادمباركه سپاهان كه براي برپايي اردوي ده روزه خود راهي آلمان شده است روزجمعه به ايران بازخواهد گشت.

به گزارش خبرنگار" مهر" كاروان سپاهان روزچهارشنبه آخرين ديدارتداركاتي خود را درآلمان مقابل يك تيم دسته دومي ازليگ اين كشوربرگزاروسپس روز پنجشنبه ازشهركلن بازديد خواهد كرد. اين تيم صبح روز جمعه شهربيت بورگ را به مقصد فرانكفورت ترك كرده وبا پروازساعت 17 به وقت تهران ازاين شهرراهي تهران خواهد شد ودرساعت 22 وارد فرودگاه مهرآباد خواهد شد.
گفتني است: سپاهان بعنوان قهرمان جام حذفي كشوروبعنوان نماينده دوم كشورمان دررقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا حضوردارد.

کد مطلب 106205

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