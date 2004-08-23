تيم فوتبال سپاهان اصفهان جمعه به كشور بازمي گردد

به گزارش خبرنگار" مهر" كاروان سپاهان روزچهارشنبه آخرين ديدارتداركاتي خود را درآلمان مقابل يك تيم دسته دومي ازليگ اين كشوربرگزاروسپس روز پنجشنبه ازشهركلن بازديد خواهد كرد. اين تيم صبح روز جمعه شهربيت بورگ را به مقصد فرانكفورت ترك كرده وبا پروازساعت 17 به وقت تهران ازاين شهرراهي تهران خواهد شد ودرساعت 22 وارد فرودگاه مهرآباد خواهد شد.

گفتني است: سپاهان بعنوان قهرمان جام حذفي كشوروبعنوان نماينده دوم كشورمان دررقابتهاي ليگ قهرمانان باشگاههاي آسيا حضوردارد.