پایگاه پژوهشی تپه ‌های پیش از تاریخ دشت دهلران راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدجواد خانزادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: راه‌اندازی این پایگاه به تصویب امور پایگاه‌های سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور رسیده است .



وی افزود: اعتباری برای تجهیز و راه ‌اندازی پایگاه پژوهشی تپه ‌های پیش از تاریخ دشت دهلران تصویب اما هنوز ابلاغ نشده است .



وی با بیان اینکه از لحاظ پژوهشی خلا اطلاعاتی در این حوزه وجود داشت، خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این پایگاه پژوهشی از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور هدیه‌ای برای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام است که حاصل تلاش معاونت میراث فرهنگی کشور است .



خانزادی در خصوص برنامه‌های آتی برای این پایگاه پژوهشی گفت: درصدد هستیم اقدامات بسیار خوب و پژوهشی را در خصوص تپه‌های پیش از تاریخ دشت دهلران از سر بگیریم .



سرپرست معاونت میراث فرهنگی استان ایلام بیان کرد: یکی از موارد پیشنهادی در جلسه برنامه‌ریزی که خوشبختانه با موافقت روبرو شد فعال کردن سایت حفاری در دشت دهلران است که در این راستا قرار است از باستان شناسان متخصص در این زمینه دعوت به همکاری کنیم .



وی در خصوص مکان راه‌اندازی پایگاه پژوهشی تپه‌های پیش از تاریخ دشت دهلران عنوان کرد: این پایگاه پژوهشی در ساختمان اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان دهلران راه‌اندازی می‌شود .



دشت دهلران با حدود 300 کیلومتر مربع وسعت و ارتفاعی بین 100 تا 500 متر از سطح دریا شمال‌غربی‌ترین قسمت خوزستان را تشکیل می‌دهد که امروزه از نظر تقسیمات سیاسی جز استان ایلام محسوب می‌شود این دشت کوچک رسوبی از سمت جنوب به بلند‌ی‌های "جبل حمرین" و متصل به مرز عراق و از شمال به ارتفاعات زاگرس "سیاهکوه" متصل است .