رقابتهای بین المللی کشتی جام شهدا در ارومیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در رده سنی جوانان برگزار می شود که برای شرکت در این مسابقات کشور ترکیه در هر دو رشته آزاد وفرنگی و ارمنستان برای حضور در رقابتهای کشتی فرنگی اعلام آمادگی کرده است.

تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان کشورمان نیز با چند تیم در این رقابتها حضور دارند که این مسابقات انتخابی این تیمها برای شرکت در رقابتهای جهانی و قاره ای محسوب می شود.

ابراهیم چی چی اوغلو داور بین المللی کشور ترکیه داور بیطرف و نماینده فیلا در این رقابتها است. رقابتهای بین المللی جام شهدا در سالن 6 هزار نفر الغدیر ارومیه برگزار خواهد شد.

