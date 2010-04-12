394 میلیون لیتر بنزین در غرب مازندران توزیع شد

سیدمحمود طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس افزود: 35 میلیون لیتر مصرف بنزین سوپر و 365 میلیون لیتر بنزین معمولی در سال گذشته در این منطقه مصرف که نسبت به مدت مشابه در سال 87 بنزین سوپر 91 درصد افزایش و بنزین معمولی مقدار پنج درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: از این میزان، حدود 50 میلیون لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای از طریق کارتهای خرده‌فروشی ( آزاد) جایگاه‌ها توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: میانگین روزانه حدود 136 هزار لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای از طریق جایگاه‌ها در سال گذشته عرضه شده است که بیشترین مصرف مربوط به ماه‌های پایان فصول (پایان سهمیه‌بندی) بوده و در ماه اسفند 88 حدود 8 میلیون لیتر و در روز 26 اسفند 88 حدود 500 هزار لیتر، بالاترین مصرف ماهانه و روزانه را در غرب مازندران شاهد بوده‌ایم.

به گفته طاهری در سال 88 مقدار 255 میلیون لیتر نفت‌ گاز و مقدار 116 میلیون لیتر نفت سفید توزیع شده است که در مقایسه با سال قبل نفت‌گاز پنج درصد و نفت سفید 12 درصد کاهش داشته است.

وی علت کاهش مصرف این دو فرآورده را به دلیل اجرای پروژه کارت هوشمند نفت ‌گاز و تبدیل سوخت تعدادی از مشتریان و خانوارها به گاز طبیعی اعلام کرد.

