۲۳ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۰۶

394 میلیون لیتر بنزین در غرب مازندران توزیع شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چالوس گفت: در سال گذشته 394 میلیون لیتر بنزین در غرب مازندران توزیع شده است که در مقایسه با مدت مشابه در سال 87 حدود یک درصد کاهش داشته است.

سیدمحمود طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در چالوس افزود: 35  میلیون لیتر مصرف بنزین سوپر و 365 میلیون لیتر بنزین معمولی در سال گذشته در این منطقه مصرف که نسبت به مدت مشابه در سال 87 بنزین سوپر 91 درصد افزایش و بنزین معمولی مقدار پنج درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: از این میزان، حدود 50 میلیون لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای از طریق کارتهای خرده‌فروشی ( آزاد) جایگاه‌ها توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد:  میانگین روزانه حدود 136 هزار لیتر بنزین نیمه یارانه‌ای از طریق جایگاه‌ها در سال گذشته عرضه شده است که بیشترین مصرف مربوط به ماه‌های پایان فصول (پایان سهمیه‌بندی) بوده و در ماه اسفند 88 حدود 8 میلیون لیتر و در روز 26 اسفند 88 حدود 500 هزار لیتر، بالاترین مصرف ماهانه و روزانه را در غرب مازندران شاهد بوده‌ایم.

به گفته طاهری در سال 88 مقدار 255 میلیون لیتر نفت‌ گاز و مقدار 116 میلیون لیتر نفت سفید توزیع شده است که در مقایسه با سال قبل نفت‌گاز پنج درصد و نفت سفید 12 درصد کاهش داشته است.

وی علت کاهش مصرف این دو فرآورده را به دلیل اجرای پروژه کارت هوشمند نفت ‌گاز و تبدیل سوخت تعدادی از مشتریان و خانوارها به گاز طبیعی اعلام کرد.
 

کد مطلب 1062121

