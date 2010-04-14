کاهش سن زندگی مشترک زوجهای جوان از پنج به سه سال

دکتر مصطفی اقلیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی پنج سال گذشته بیشتر طلاقها در پنج سال اول زندگی مشترک رخ می داد اما امروزه این زمان به سه سال کاهش یافته که بسیار نگران کننده است.

وی به افزایش آسیبهای اجتماعی در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مشکلات اقتصادی، تورم موجود در جامعه و همچنین نابرابری سطح درآمد با هزینه های زندگی باعث شده معضلات و مشکلات بسیاری گریبانگیر خانواده ها شود که همین موضوع افزایش آسیبهای اجتماعی را نیز در پی دارد.

رئیس انجمن مددکاری پیش از این از افزایش طلاقهای توافقی خبر داده و گفته بود آمار مراجعه کنندگان به مراکز مداخله در بحران بهزیستی نشان می دهد 29 درصد طلاقها در سال گذشته به صورت توافقی صورت گرفته است.

این مقام مسئول در انجمن مددکاری اجتماعی تاکید کرد: براساس استانداردهای موجود در تمام کشورهای دنیا سطح درآمد و حقوق افراد باید آنقدر باشد که 25 درصد آن صرف هزینه مسکن، 25 درصد صرف هزینه خوراک و پوشاک، 25 درصد صرف هزینه بیماری و تفریح شود و در نهایت خانواده ها بتوانند 25 درصد آن را پس انداز کنند در حالی که در ایران نه تنها اینگونه نیست بلکه فقط بیش از 50 درصد درآمد صرف اجاره خانه می شود.

به گفته اقیما، چنانچه سطح درآمد و هزینه های زندگی برابر باشد در این صورت 80 درصد آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا می کند در غیر این صورت باید هر روز منتظر افزایش آمار افزایش آسیبها باشیم.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران اظهار داشت: در ایران برخلاف کشورهای دیگر طلاق فاجعه و امری زشت و ناپسند محسوب می شود و در بسیاری از موارد زن مطلقه در محیط کار، محیط اجتماع و همچنین در میان خانواده جایگاه خود را از دست داده و طرد می شود.