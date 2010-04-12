امتیازات ویژه ای برای بهسازی بافت فرسوده گرگان منظور شد

مجید طاهری به خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای تشویق ساخت و سازدر بافت فرسوده شهر ،شهرداری گرگان با تصویب کمیسیون ماده پنج و هماهنگی با اداره کل میراث فرهنگی در منطقه ضلع شمال هفت دستگاه با افزایش عرض معبر به افزایش طبقات و تراکم موافقت می نماید.

وی اظهار داشت: با تصویب این طرح امکان توجیه اقتصادی برای ساخت و ساز جدید با کیفیت مطلوب در محدوده های بافت فرسوده فراهم می شود.

طاهری، محدوده اجرای این طرح را از ضلع غرب به خیابان ایرانمهر از جنوب به محور هفت دستگاه از ضلع شرق به خیابان سرخواجه و از ضلع شمال به خیابان امام خمینی معطوف دانست.

معاون شهرسازی شهرداری گرگان عنوان کرد: از ابتدای آبان سال گذشته کلیه امور مربوط به صدور مجوزها اعم از پروانه ساختمان، پایان کار، عدم خلاف و مفاصا حساب در شهرداری از طریق اتوماسیون و سیستمی انجام می شود.

طبق آمار 10 درصد بافت شهر گرگان فرسوده و قدیمی است.