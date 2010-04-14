منتظر بودجه 10 میلیارد تومانی سازمان تربیت بدنی هستیم

سید مصطفی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامی جلسات وهماهنگی ها برای دریافت این بودجه 10 میلیاردتومانی از سازمان تربیت بدنی به فدراسیون دوومیدانی برگزار شده و منتظر هستیم تا این اعتبار از وزارت دارایی گرفته شده و به ما داده شود تا این ورزش مادر بتواند شرایط را برای آینده بهتر کند.

وی افزود: قرار است طبق برنامه این بودجه که بخشی از آن از اعتبارات یک درصد سازمان ها به امر ورزش تامین شده است، هر سه ماه یک بار به ما تحویل داده شود و براساس برنامه ها و میزان آنها هزینه گردد.

رئیس فدراسیون دوومیدانی ادامه داد: ما تقریبا 300 میلیون تومان از اعتبارات سال 88 را از سازمان تربیت بدنی طلب داشتیم که این مبلغ دریافت شده است.

وی از برپایی اردوی تمرینی دوومیدانی کاران در کشورهای اروپایی گفت و افزود: ترکیب تیم ملی اعزامی دوومیدانی ایران به بازیهای آسیایی گوانگژو تا حدی مشخص است به همین دلیل قصد داریم طبق برنامه 25 ورزشکار زن و مرد را به کمپ های تمرینی اروپایی اعزام کرده و تقریبا 10 مسابقه برون مرزی را برای تدارک بهتر آنها برنامه ریزی کنیم.

کریمی با بیان اینکه یکی از اهداف فدراسیون حضور موفق در المپیک لندن است، تصریح کرد: در کنار آن اردوهای خوبی را برای دوندگان رده امید در نظر داریم. تصمیم داریم تا این ورزشکاران جوان را به چند کمپ اروپایی در کشورهای ایتالیا، آلمان، اسپانیا و مسکو اعزام کنیم که برای این منظور در انتظار بودجه سازمان تربیت بدنی هستیم.