تولد 40 سالگی ماموریت آپولو13/ روایتی تصویری از آپولو 13

به گزارش خبرگزاری مهر، "هاتسون ما یک مشکل داریم" (Houston, we have a problem ) جمله ای است که بعدها به نحسی عدد 13 نسبت داده شد و باعث شد که در سال 1995 مورد توجه "ران هوارد" کارگردان آمریکایی قرار گیرد و پایه فیلم موفقی به نام "آپولو 13" با بازی "تام هنکس" و "گری سینیز" شود.

این جمله ای است که هیچ یک از سه فضانورد سرنشین آپولو 13 آن را اینگونه بیان نکردند. آنها در واقع گفتند: "هاتسون، ما یک مشکل داشتیم" (Houston, we've had a problem ) اما مرکز کنترل ارتباطات مخابراتی ناسا در پایگاه هاتسون، جمله فضانوردان را درست نشنید و زمان گذشته را به صورت زمان حال درک کرد.

سایه آپولو 13 بر روی ماه

آپولو 13 سومین ماموریت از برنامه آپولو و سفر مستقیم به ماه بود که 11 آوریل 1970 از پایگاه کیپ کارناوال فلوریدا پرتاب شد. در فرماندهی این ماموریت "جیمز لاول" قرار داشت. "جان اسویگرت" معروف به "جک"، خلبان اتاقک فرماندهی "اودیسه" و "فرد هایز" فرمانده اتاقک ماهنورد " Aquarius" بود.

سه فضانورد ماموریت آپولو 13

پرتاب این فضاپیما به دلیل مشکلاتی که در موتور "مرحله دوم" به وجود آمده بود چندان مطلوب انجام نشد. هرچند این مشکل به سرعت حل شد و این فضانوردان مشکل واقعی را دو روز پس از پرتاب و زمانی که سیستم برق یکی از مخازن سوخت اکسیژن اتاقک سرویس خراب شد کشف کردند.

در این مشکل فشار آنچنان افزایش یافت که سیستم برق را شکست و استفاده از هر دو مخزن اکسیژن اتاقک را غیرممکن کرد.

در این شرایط تنها اتاقک فرماندهی به خاطر باتریها و مخازن اکسیژن مجزایی که داشت به عملکرد خود ادامه داد که اکسیژن این مخازن تنها برای استفاده در آخرین ساعات ماموریت و نه برای رسیدن به ماه کافی بودند.

شادی پس از مبارزه برای زندگی

مرکز کنترل ناسا در پایگاه فضایی هاتسون تصمیم گرفت که فضاپیما تنها یک دور اطراف ما بزند و بدون فرود بر روی سطح ماه با یک پرواز بازگشت آزاد به طرف زمین برگردد.

در این بین فضانوردان چون کار دیگری نمی توانستند انجام دهند به اتاقک ماهگرد منتقل شده بودند. در حقیقت اتاقک Aquarius برای استفاده مطلوب بود و باتریهایش برای 10 ساعت کار شارژ داشتند.

سه فضانورد ماموریت آپولو 13 در اتاقک ماهگرد ساعات بحرانی را پشت سر گذاشتند. سه مرد به مدت 4 روز در یک فضای متراکم طراحی شده تنها "برای دو نفر و به مدت دو روز" سر کردند.

در آستانه ورود به بالابر فضانوردان

ذخیره انرژی و آب رو به پایان بود. گرما تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یافته بود. فیلترهای دی اکسید کرین برای سه نفر کافی نبودند. به همین دلیل فضانوردان با راهنمایی مرکز کنترل یک مبدل برق ساختند و نام آن را "صندوق پست" گذاشتند.

ماجرای "آپولو 13" در سراسر دنیا به مدت چهار روز تمام نشدنی تنها موضوع مهم بود در حالی که آن بالاتر در فضای بین ماه و زمین، ذخیره انرژی به طور خطرناکی رو به اتمام بود و تقریبا ارتباط تلویزیونی اتاقک با مرکز هاتسون قطع شده بود و حتی صدای فضانوردان نیز به سختی به گوش مرکز کنترل می رسید.

آپولو 13

به گزارش مهر، به محض آنکه "آپولو 13" به زمین نزدیک شد تیم فضانوردان اتاقک سرویس را ترک کردند و وارد اتاقک اصلی شدند که در اقیانوس آرام فرود آمد.

17 آوریل 1970 بود. اتاقک به آرامی در اقیانوس آرام فرود آمد و از آب کشیده شد. فردای آن روز سه فضانورد ماموریت ناموفق آپولو 13 از دست "ریچارد نیکسون" رئیس جمهور وقت آمریکا "مدال آزادی" را دریافت کردند.

پایان ماجرا در کنار اقیانوس آرام