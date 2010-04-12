به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در این‌گونه تحقیقات که به "علم مطالعه" شهرت دارد و ترکیبی است از فرآیندهای علمی با مطالعه ادبیات و دیگر کنشهای آمیخته با تخیل، محققان در صددند نقش و رابطه متقابل مطالعه با فعالیتهای مغز را بررسی کنند.

اواخر سال گذشته میلادی از 12 دانشجوی نیوانگلندی خواسته شد که متونی خاص را که برای این آزمایش در نظر گرفته شده بخوانند و سپس از مغز آنها در بیمارستان به وسیله دستگاه ام‌آرآی اسکن شد تا نقشه‌ای از واکنشهای عصبی آنها تهیه شود.

در این آزمایش که با حضور تیمی متشکل از دانشمندان و استادان ادبیات انجام گرفته عملکرد سیناپسهای مغز در مواجهه با داستانهای پیچیده‌ای از آثار مارسل پروست، هنری جیمز و ویرجینیا وولف بررسی شده ‌است.

مایکل هولکوئیست استاد ادبیات دانشگاه ییل که در این گروه تحقیقاتی حضور دارد درباره اهداف انجام این آزمایش گفت: ما در این تحقیقات به دنبال بررسی این فرضیه هستیم که واکنشهای مغز در مقابل متون مختلف با سطوح متفاوت، همچون مطالعه آثار ادبی بزرگ و خواندن روزنامه و داستان هری پاتر تفاوت دارد.

پزشکان و پژوهشگران ادبی به این امیدند که با کشف رازهای مغز، هر کدام در رشته مورد نظر خود از نتایج این آزمایش بهره ببرند؛ گروهی به درک مکانیزم مطالعه و گروهی دیگر به نقشی که این امر می‌تواند احتمالاً در بهبود مشکلات ضایعات مغزی ایفا کند توجه نشان داده‌اند.

