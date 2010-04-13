محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قانون تعرفه گذاری به عنوان مهمترین مطالبات جامعه پرستاری و جزو اولین مطالبه پرستاران بوده است که تلاشهای صورت گرفته در هشت سال گذشته باعث شد در تیرماه 1386 مصوبه ای به عنوان قانون از مجلس به دولت ابلاغ شود که طی آن حداکثر ظرف 6 ماه می بایست آیین نامه اجرایی آن توسط وزارتخانه های بهداشت و رفاه و سازمان نظام پرستاری ایران، تهیه و عملیاتی شود.

حدود 70 درصد جمعیت کادر درمانی را جامعه پرستاری تشکیل می دهد که بیشترین سهم را دارد.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که هر قانونی 15 روز پس از انتشار رسمی لازم الاجراست مگر اینکه زمان خاصی برای آن تعیین شده باشد، افزود: قانون تعرفه گذاری نیز 6 ماه پس از ابلاغ می بایست اجرایی می شد که حدود سه سال است به تاخیر افتاده و مسئولیت آن بر عهده وزارتین بهداشت و رفاه است.

استرسهای شغلی و عوامل ناشی از شب کاری و اضافه کاری در حرفه پرستاری باعث شده که بیش از 70 درصد پرستاران بعد از 12 سال کار در این حرفه دچار آسیبهای شغلی شوند.

شریفی مقدم با طرح این سئوال که آیا هر دستگاهی می تواند از اجرای قانون استنکاف کند، اظهار داشت: پیگیری این موضوع بر عهده مجلس است و باید توضیح بخواهد.

گزارشهای سازمان نظام پرستاری حاکی از آن است که حدود 90 درصد پرستاران بیش از 40 ساعت در هفته کار می کنند.

به گفته دبیرکل خانه پرستار، این طرح با هدف کاهش تبعیض و برقراری عدالت در پرداختهای جامعه پرستاری و همچنین کم شدن فاصله درآمدهای کادر درمانی مصوب شد.

در حال حاضر یک بیمار بستری در بخش سی سی یو نیازمند 12 ساعت مراقبت پرستاری، بیمار بستری در آی سی یو 18 ساعت، بیمار بستری در ای سی یو قلب 24 ساعت و بیمار پیوند کبد نیازمند 28 تا 30 ساعت مراقبت پرستاری در مدت 24 ساعت است.

شریفی مقدم افزود: با کاهش فاصله و تعدیل در پرداختها شاهد افزایش کیفیت خدمات و کاهش خطاهای پرستاری و در نتیجه کاهش خسارت به بیماران و مردم خواهیم بود.

افزایش تمام وقت حضور یک پرستار در بخش آی سی یو باعث کاهش 19 درصدی مرگ و میر می شود و همین افزایش در بخش جراحی منجر به کاهش 16 درصدی و در بخش داخلی باعث می شود مرگ و میر پنهان بیماران 6 درصد کاهش یابد.

دبیرکل خانه پرستار با اشاره به تبلیغات گسترده ای که برای اجرای این قانون صورت گرفت، گفت: پرستاران بسیار امیدوار به تحول در وضعیت معیشت خود بودند اما سهل انگاری وزارتخانه های بهداشت و رفاه و تا حدودی سازمان نظام پرستاری و در مجموع خلف وعده دولت، باعث سرخوردگی جامعه پرستاری شد.

شریفی مقدم، با درخواست از نمایندگان مجلس برای پیگیری عدم اجرای قانون، افزود: اجرای نشدن این قانون در حقیقت شان مجلس را پایین آورده است، لذا افکار عمومی جامعه پرستاری انتظار دارند مسئولان مربوطه با صراحت موانع بر سر راه اجرای این قانون را مطرح و شائبه دولتی شدن سازمان نظام پرستاری و مماشات این سازمان با وزارت بهداشت حل و فصل شود.

امسال روز 31 فروردین ماه مصادف با روز پرستار است.