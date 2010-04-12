پروژه غربی- صهیونیستی کشتار از فلسطین تا عراق و سکوت اعراب

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه در مقاله ای که به قلم " بثنیة شعبان" به چاپ رسید به شدت از سکوت رسانه های عرب زبان در برابر کشتار اعراب چه در لبنان در سال 2006 و چه در غزه و در حال حاضر درعراق انتقاد کرد.

"بثنیة شعبان" دراین باره می نویسد: هفتمین سالگرد سقوط بغداد همانطوری که انتظار می رفت با سکوت رسانه های عربی همراه شد و ننگ بار تر از آن موضع عاجزانه اعراب در حمایت از شهروندان خود در برابر حملات بیگانگان است. به گونه ای که بغداد پایتخت یک کشور عربی را تحت چنگال اشغالگران صهیونیسم مخالف با عرب، اما با رهبری جرج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا قرار داد .

این نویسنده عرب زبان درادامه خاطر نشان می سازد : بخشی دیگر از تجاوز به اعراب در بمباران صهیونیست ها به بیروت پایتخت یک کشور دیگر عربی در سال 2006 و بخشی دیگر در حمله به نواره غزه در سال 2009 به عنوان یک شهر عربی کاملا قابل مشهود است و اما این ننگ همچنان ما اعراب را همراهی می کند.

نکته تاسف انگیز اینکه رسانه های گروهی جهان عرب از انعکاس این مناسبت ها فرار می کنند، اما امسال در نهم مارس جاری در روزنامه ها و سایت ها اخباری مبنی بر کشتار شهروندان عراقی از سوی آپاچی آمریکایی فاش شد که بر یک واقعیت تاکید دارد و آن کشتار اعراب از سوی غربی ها خواه در عراق ، فلسطین یا لبنان است.

این قتل و کشتارها از روی عمد و با تکیه بر باورهای نژاد پرستانه است که جزئی از استراتژی مشترک اسرائیلی و آمریکایی به منظور محقق شدن اهداف سیاسی آن دو از جمله مسلط کردن رژیم اسرائیل بر همه اعراب خواه آنان که خواستار سازش با این رژیم هستند و خواه مخالفان با سازش.

"بثنیة شعبان" درپایان می نویسد: در هفتمین سالگرد حمله آمریکا به بغداد آیا بر جهانیان واجب نیست که همه آنچه که طی سال های گذشته در جهان به وقوع پیوست را به دقت مورد بازنگری قرار دهند؟ چرا که همه این اقدامات از جمله از سرگرفتن مبارزه با تروریسم و شعار برقراری دموکراسی همه و همه در جهت حمایت از اسرائیل بوده است.

وی ادامه می دهد: حداقل کاری که ما اعراب باید انجام دهیم تا خون میلیون ها بیگناه و یتیم و مادر فرزند از دست داده در عراق ، فلسطین ولبنان به هدر نرود، آن است که با نگاهی عمیق حوادث سال های اخیر در جهان و به ویژه جهان عرب را به دقت مورد بازبینی قرار دهیم.